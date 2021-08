MOTO2 La lunga scia dei successi italiani nelle Olimpiadi di Tokyo 2020 arriva fino in Austria, con Marco Bezzecchi che fa suonare l'inno di Mameli grazie alla sua vittoria nel GP Stiria. Il pilota dello Sky Racing Team ottiene la prima vittoria di questa stagione e rilancia prepotentemente le proprie quotazioni in ottica campionato, al termine di una gara condotta sempre nelle posizioni di vertice. Partiti su un tracciato che presentava ancora larghe chiazze di umido fuori dalla traiettoria principale, i protagonisti della Moto2 hanno dato vita a una gara vivace. Bezzecchi ha preso subito il comando grazie a un'ottima partenza e nelle prime fasi di gara ha battagliato in particolare con Remy Gardner e Aron Canet. Il francese ha poi perso del terreno, mentre nel finale si è incendiata la battaglia tra l'italiano e il leader del Mondiale. Canet, nel tentativo di mettere pressione a Bezzecchi, ha però finito per sbagliare la staccata di curva 3, finendo lungo nella ghiaia e perdendo importanti posizioni. Da lì Bezzecchi ha mantenuto salda la leadership nonostante il tentativo di recupero di Canet, ottenendo così un'importante vittoria. Completa il podio Augusto Fernandez che precede di pochi decimi Gardner. Sesto posto per Celestino Vietti, nelle retrovie Lorenzo Dalla Porta e Fabio Di Giannantonio.

MOTO3 Il Red Bull Ring è un tracciato che si presta ai duelli che si decidono in extremis all'ultima curva e così è stato anche nel GP Stiria di oggi, con la sfida tra Pedro Acosta e Sergio Garcia. Sotto un cielo grigio e su una pista umida che è andata via via asciugandosi, la coppia spagnola ha rapidamente presto preso il largo sul resto del gruppo. Il duello, importante anche in ottica campionato, si è risolto solo negli ultimi metri di gara: i due sono arrivati al contatto alla penultima curva, con Garcia che è caduto mentre Acosta si è involato verso la vittoria che rafforza il suo primato. Il loro vantaggio era tale che Garcia ha fatto comunque in tempo a risalire in sella e a tagliare il traguardo con un secondo di margine su Romano Fenati, l'unico che almeno nelle prime fasi di gara ha provato a tenere il passo della coppia iberica. L'italiano ha conquistato il podio tenendosi dietro per pochi centesimi Jaume Masia, mentre più staccato è giunto quinto il giapponese Ayumu Sasaki. Nessuno degli altri nostri connazionali al via ha terminato in zona punti.

Gran Premio di Stiria 2021

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Marco BEZZECCHI Kalex 37'29.460 2 Aron CANET Boscoscuro 1.171 3 Augusto FERNANDEZ Kalex 3.260 4 Remy GARDNER Kalex 3.856 5 Ai OGURA Kalex 6.922 6 Celestino VIETTI Kalex 9.390 7 Raul FERNANDEZ Kalex 9.590 8 Somkiat CHANTRA Kalex 12.217 9 Xavi VIERGE Kalex 12.747 10 Marcel SCHROTTER Kalex 12.874 11 Jake DIXON Kalex 13.532 12 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 14.071 13 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 14.197 14 Sam LOWES Kalex 14.536 15 Albert ARENAS Boscoscuro 18.616 16 Thomas LUTHI Kalex 19.378 17 Tony ARBOLINO Kalex 19.660 18 Stefano MANZI Kalex 22.467 19 Marcos RAMIREZ Kalex 22.762 20 Jorge NAVARRO Boscoscuro 25.267 21 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta 30.121 22 Nicolò BULEGA Kalex 37.544 23 Bo BENDSNEYDER Kalex 38.095 24 Yari MONTELLA Boscoscuro 39.007 25 Simone CORSI MV Agusta 2 Laps Cameron BEAUBIER Kalex Hector GARZO Kalex Hafizh SYAHRIN NTS Joe ROBERTS Kalex Barry BALTUS NTS

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Remy GARDNER Kalex AUS 197 2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 162 3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 153 4 Sam LOWES Kalex GBR 101 5 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 76 6 Aron CANET Boscoscuro SPA 75 7 Marcel SCHROTTER Kalex GER 72 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 66 9 Ai OGURA Kalex JPN 60 10 Xavi VIERGE Kalex SPA 57 11 Joe ROBERTS Kalex USA 50 12 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 42 13 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 39 14 Celestino VIETTI Kalex ITA 32 15 Tony ARBOLINO Kalex ITA 30 16 Cameron BEAUBIER Kalex USA 26 17 Somkiat CHANTRA Kalex THA 24 18 Albert ARENAS Boscoscuro SPA 23 19 Stefano MANZI Kalex ITA 20 20 Jake DIXON Kalex GBR 16 21 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 16 22 Hector GARZO Kalex SPA 11 23 Nicolò BULEGA Kalex ITA 10 24 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 10 25 Hafizh SYAHRIN NTS MAL 8 26 Simone CORSI MV Agusta ITA 7 27 Alonso LOPEZ Boscoscuro SPA 4 28 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 4 29 Thomas LUTHI Kalex SWI 4 30 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta ITA 3 31 Barry BALTUS NTS BEL 2

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Pedro ACOSTA KTM 39'45.869 2 Sergio GARCIA GASGAS +14.431 3 Romano FENATI Husqvarna +15.410 4 Jaume MASIA KTM +15.510 5 Ayumu SASAKI KTM +18.847 6 Darryn BINDER Honda +20.534 7 Ryusei YAMANAKA KTM +30.080 8 Yuki KUNII Honda +30.174 9 Maximilian KOFLER KTM +30.245 10 Adrian FERNANDEZ Husqvarna +36.355 11 Filip SALAC KTM +36.437 12 Kaito TOBA KTM +36.659 13 John MCPHEE Honda +36.665 14 Izan GUEVARA GASGAS +37.514 15 Tatsuki SUZUKI Honda +37.918 16 Lorenzo FELLON Honda +47.645 17 Andrea MIGNO Honda +52.877 18 Jeremy ALCOBA Honda +53.006 19 Stefano NEPA KTM +55.944 20 Gabriel RODRIGO Honda +1'06.540 21 Deniz ÖNCÜ KTM +1'12.291 22 Dennis FOGGIA Honda +1'22.638 23 Riccardo ROSSI KTM +1'31.488 David SALVADOR Honda Andi Farid IZDIHAR Honda Carlos TATAY KTM