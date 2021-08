I RISULTATI DEL GP DI STIRIA Si è conclusa la lunga pausa estiva e i piloti della MotoGP tornano in pista per la doppietta agostana del Red Bull Ring che inizia con il Gran Premio di Stiria! In testa alla classifica c'è Fabio Quartararo, con un buon margine su una pattuglia di ducatisti e non solo. Jack Miller, Pecco Bagnaia, Johann Zarco, ma anche i centauri di KTM, Aprilia, Yamaha, Honda e Suzuki, tutti si daranno battaglia sulla velocissima pista austriaca, con due ospiti d'eccezione: la wild card Dani Pedrosa con la KTM, e Cal Crutchlow con la Yamaha del team Petronas, in sostituzione dell'infortunato Franco Morbidelli.

I risultati del Gran Premio di Stiria 2021

8 agosto 2021, ore 14.00

8 agosto 2021

7 agosto 2021, ore 14.35

7 agosto 2021, ore 14.10

7 agosto 2021, ore 13.30

7 agosto 2021, ore 9.55

6 agosto 2021, ore 14.10

6 agosto 2021, ore 9.55