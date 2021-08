GP DI STIRIA IN TV La lunga attesa è finita, basta vacanze per i piloti della MotoGP che questo fine settimana saranno impegnati al Red Bull Ring di Spielberg, per il primo di due appuntamenti sulla pista di casa della KTM. E saranno proprio piloti della casa austriaca gli osservati speciali del Gran Premio di Stiria, soprattutto dopo quanto fatto di buono lo scorso annoda Miguel Oliveira & soci in quello che per anni era stato un feudo Ducati. La casa di Borgo Panigale sarà tra i favoriti del weekend con i suoi arrembanti Bagnaia, Miller, Zarco e, perché no, Martin, Bastianini e Marini, mentre la Yamaha dovrà difendersi, con Fabio Quartararo chiamato a difendere la leadership del campionato. Due le wild card attese: Dani Pedrosa con la KTM e Cal Crutchlow, che sostituirà l'infortunato Franco Morbidelli nei prossimi tre GP e sarà compagni di box di Valentino Rossi. Occhio, ovviamente, anche alla pattuglia Honda guidata da Marc Marquez e a quella Suzuki di Rins e Mir.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel decimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento olandese sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 6 agosto

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

13.10 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

14.05 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

15.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

Sabato 7 agosto

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 16.30)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 16.30)

15.05 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 16.30)

Domenica 8 agosto

8.40 - Warm Up MotoGP, Moto2, MotoGP (SKY)

11.00 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, differita TV8 alle 16.15)

12.20 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, differita TV8 alle 17.30)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, differita TV8 alle 19.15)

15.30 - Gara MotoE (SKY)

TUTTO SUL GP DI STIRIA 2021

Precedentemente conosciuto come Österreichring prima e A1-Ring poi, la pista disegnata tra le montagne della Stiria è stata costruita nel 1969, ma dopo il 1997 era stata abbandonata dalla MotoGP (la F1 smetterà di correrci nel 2003. Ristrutturata nel 2011 dopo l'acquisto da parte della Red Bull, è tornata nel calendario prima di Formula 1 (nel 2014), poi di MotoGP dal 2016. La lunghezza di 4,318 km è pressoché invariata rispetto all'ultima versione del tracciato, che a dispetto del chilometraggio si percorre in poco tempo, visti i lunghi rettilinei e le poche curve, solo 10 di cui tre a sinistra e ben 7 a destra. La larghezza della carreggiata di 13 metri favorisce infine i sorpassi, mentre come rettilineo più lungo si conta quello che va da curva 1 a curva 3, ma essendo quest'ultima ad ampissimo raggio, la staccata vera e propria arriva in fondo a curva 4, dopo circa 900 metri a tutto gas. Il record del circuito in gara appartiene a Andrea Dovizioso, in 1'23''827 stabilito nel 2019, mentre in qualifica il primato è di Marc Marquez che, sempre due anni fa, ha staccato la pole con il tempo di 1'23''027! La velocità di punta, infine, è stata toccata dalla Ducati di Andrea Dovizioso: 316,7 kmh, ancora una volta nel 2019.

La pioggia potrebbe interessare tutto il weekend del Gran Premio, anche se capita di frequente che le alte montagne della Stiria blocchino fronti temporaleschi. Temperature quasi autunnali e tanta acqua, comunque, restano nelle previsioni. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 6 agosto: temperature: max 21°, min 11°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 55%, vento 6km/h.

Sabato 7 agosto: temperature: max 23°, min 13°; rovesci, precipitazioni 40%, umidità 57%, vento 11km/h.

Domenica 8 agosto: temperature: max 22°, min 12°; temporali sparsi, precipitazioni 30%, umidità 61%, vento 10km/h.