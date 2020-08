Motomondiale, albo d'oro Gran Premio d'Austria e Stiria

GRAN PREMIO D'AUSTRIA L'appuntamento austriaco del Motomondiale si è svolto storicamente su due sole sedi: il Salzburgring di Salisburgo e l'autodromo di Spielberg, noto negli anni con diverse denominazioni (Oesterreichring, A1-Ring, Red Bull Ring, o più semplicemente Zeltweg, la cittadina più grande e vicina all'autodromo stiriano). Il GP si è svolto dal 1971 al 1997 (sempre a Salisburgo tranne le ultime due edizioni a Spielberg) con la sola cancellazione per meteo avverso nel 1980, per poi rientrare in calendario solo nel 2016. Il Gran Premio d'Austria ha un piccolo primato assoluto: ha ospitato almeno una gara di ognuna delle categorie che hanno assegnato titoli del Motomondiale: 50, 80, 125, 250, 350, 500, Moto3, Moto2, MotoGP e la nuovissima categoria elettrica MotoE.

Anno Circuito Pilota Naz. 2016 Spielberg Andrea Iannone (Ducati) ITA 2017 Spielberg Andrea Dovizioso (Ducati) ITA 2018 Spielberg Jorge Lorenzo (Ducati) SPA 2019 Spielberg Andrea Dovizioso (Ducati) ITA 2020 Spielberg Andrea Dovizioso (Ducati) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 2016 Spielberg Johann Zarco (Kalex) FRA 2017 Spielberg Franco Morbidelli (Kalex) ITA 2018 Spielberg Francesco Bagnaia (Kalex) ITA 2019 Spielberg Brad Binder (KTM) SAF 2020 Spielberg Jorge Martin (Kalezx) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2016 Spielberg Joan Mir (KTM) SPA 2017 Spielberg Joan Mir (Honda) SPA 2018 Spielberg Marco Bezzecchi (KTM) ITA 2019 Spielberg Romano Fenati (Honda) ITA 2020 Spielberg Albert Arenas (KTM) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2019 Spielberg Mike Di Meglio (Energica) FRA

Anno Circuito Pilota Naz. 1971 Salisburgo Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1972 Salisburgo Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1973 Salisburgo Jarno Saarinen (Yamaha) FIN 1974 Salisburgo Giacomo Agostini (Yamaha) ITA 1975 Salisburgo Hideo Kanaya (Yamaha) JPN 1976 Salisburgo Barry Sheene (Suzuki) GBR 1977 Salisburgo Jack Findlay (Suzuki) AUS 1978 Salisburgo Kenny Roberts (Yamaha) USA 1979 Salisburgo Kenny Roberts (Yamaha) USA 1980 Salisburgo cancellata 1981 Salisburgo Randy Mamola (Suzuki) USA 1982 Salisburgo Franco Uncini (Suzuki) ITA 1983 Salisburgo Kenny Roberts (Yamaha) USA 1984 Salisburgo Eddie Lawson (Yamaha) USA 1985 Salisburgo Freddie Spencer (Honda) USA 1986 Salisburgo Eddie Lawson (Yamaha) USA 1987 Salisburgo Wayne Gardner (Honda) AUS 1988 Salisburgo Eddie Lawson (Yamaha) USA 1989 Salisburgo Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1990 Salisburgo Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1991 Salisburgo Mick Doohan (Honda) AUS 1993 Salisburgo Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1994 Salisburgo Mick Doohan (Honda) AUS 1996 Spielberg Àlex Crivillé (Honda) SPA 1997 Spielberg Mick Doohan (Honda) AUS

Anno Circuito Pilota Naz. 1971 Salisburgo Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1972 Salisburgo Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1973 Salisburgo János Drapál (Yamaha) UNG 1974 Salisburgo Giacomo Agostini (Yamaha) ITA 1975 Salisburgo Hideo Kanaya (Yamaha) JPN 1976 Salisburgo Johnny Cecotto (Yamaha) VEN 1977 Salisburgo cancellata 1978 Salisburgo Kork Ballington (Kawasaki) SAF 1979 Salisburgo Kork Ballington (Kawasaki) SAF 1980 Salisburgo cancellata 1981 Salisburgo Patrick Fernandez (Bimota-Yamaha) FRA 1982 Salisburgo Éric Saul (Chevallier) FRA

Anno Circuito Pilota Naz. 1971 Salisburgo Silvio Grassetti (MZ) ITA 1972 Salisburgo Börje Jansson (Derbi) SVE 1973 Salisburgo Jarno Saarinen (Yamaha) FIN 1983 Salisburgo Manfred Herweh (Real) GER 1984 Salisburgo Christian Sarron (Yamaha) FRA 1985 Salisburgo Freddie Spencer (Honda) USA 1986 Salisburgo Carlos Lavado (Yamaha) VEN 1987 Salisburgo Anton Mang (Honda) GER 1988 Salisburgo Jacques Cornu (Honda) SVI 1989 Salisburgo Sito Pons (Honda) SPA 1990 Salisburgo Luca Cadalora (Yamaha) ITA 1991 Salisburgo Helmut Bradl (Honda) GER 1993 Salisburgo Doriano Romboni (Honda) ITA 1994 Salisburgo Loris Capirossi (Honda) ITA 1996 Spielberg Ralf Waldmann (Honda) GER 1997 Spielberg Olivier Jacque (Honda) FRA

Anno Circuito Pilota Naz. 1971 Salisburgo Ángel Nieto (Derbi) SPA 1972 Salisburgo Ángel Nieto (Derbi) SPA 1973 Salisburgo Kent Andersson (Yamaha) SVE 1974 Salisburgo Kent Andersson (Yamaha) SVE 1975 Salisburgo Paolo Pileri (Morbidelli) ITA 1976 Salisburgo Pier Paolo Bianchi (Morbidelli) ITA 1977 Salisburgo Eugenio Lazzarini (Morbidelli) ITA 1978 Salisburgo Eugenio Lazzarini (MBA) ITA 1979 Salisburgo Ángel Nieto (Minarelli) SPA 1980 Salisburgo cancellata 1981 Salisburgo Ángel Nieto (Minarelli) SPA 1982 Salisburgo Ángel Nieto (Garelli) SPA 1983 Salisburgo Ángel Nieto (Garelli) SPA 1985 Salisburgo Fausto Gresini (Garelli) ITA 1986 Salisburgo Luca Cadalora (Garelli) ITA 1987 Salisburgo Fausto Gresini (Garelli) ITA 1988 Salisburgo Jorge Martínez (Derbi) SPA 1989 Salisburgo Hans Spaan (Honda) OLA 1990 Salisburgo Jorge Martínez (JJ Cobas) SPA 1991 Salisburgo Fausto Gresini (Honda) ITA 1993 Salisburgo Takeshi Tsujimura (Honda) JPN 1994 Salisburgo Dirk Raudies (Honda) GER 1996 Spielberg Ivan Goi (Honda) ITA 1997 Spielberg Noboru Ueda (Honda) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1984 Salisburgo Stefan Dörflinger (Zündapp) SVI 1986 Salisburgo Jorge Martínez (Derbi) SPA 1987 Salisburgo Jorge Martínez (Derbi) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1971 Salisburgo Jan de Vries (Kreidler) OLA