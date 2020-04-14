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Motomondiale, albo d'oro Gran Premio d'Austria e Stiria

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1 ora fa - L'albo d'oro del GP d'Austria e Stiria, tutte le classi del Motomondiale

L'albo d'oro dei Gran Premi d'Austria e Stiria di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE, 500, 350, 250, 125, 80, 50
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GRAN PREMIO D'AUSTRIA E STIRIA L'appuntamento austriaco del Motomondiale si è svolto storicamente su due sole sedi: il Salzburgring di Salisburgo e l'autodromo di Spielberg, noto negli anni con diverse denominazioni (Oesterreichring, A1-Ring, Red Bull Ring, o più semplicemente Zeltweg, la cittadina più grande e vicina all'autodromo stiriano). Il GP si è svolto dal 1971 al 1997 (sempre a Salisburgo tranne le ultime due edizioni a Spielberg) con la sola cancellazione per meteo avverso nel 1980, per poi rientrare in calendario solo nel 2016. Il Gran Premio d'Austria ha un piccolo primato assoluto: ha ospitato almeno una gara di ognuna delle categorie che hanno assegnato titoli del Motomondiale: 50, 80, 125, 250, 350, 500, Moto3, Moto2, MotoGP e la nuovissima categoria elettrica MotoE. Nel 2020 e 2021, a causa della pandemia di Covid-19, l'appuntamento è raddoppiato e il secondo appuntamento ha preso il nome di Gran Premio della Stiria

ALBO D'ORO GP D'AUSTRIA, CLASSE MOTOGP

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2016SpielbergAndrea Iannone (Ducati)ITA
2017SpielbergAndrea Dovizioso (Ducati)ITA
2018SpielbergJorge Lorenzo (Ducati)SPA
2019SpielbergAndrea Dovizioso (Ducati)ITA
2020SpielbergAndrea Dovizioso (Ducati)ITA
2021SpielbergBrad Binder (KTM)SAF
2022SpielbergFrancesco Bagnaia (Ducati)ITA
2023SpielbergFrancesco Bagnaia (Ducati)ITA
2024SpielbergFrancesco Bagnaia (Ducati)ITA
2025SpielbergMarc Marquez (Ducati)SPA
2026SpielbergPedro Acosta (KTM)AUT

ALBO D'ORO GP DI STIRIA, CLASSE MOTOGP

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2020SpielbergMiguel Oliveira (KTM)POR
2021SpielbergJorge Martin (Ducati)SPA

ALBO D'ORO GP D'AUSTRIA, CLASSE MOTO2

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2016SpielbergJohann Zarco (Kalex)FRA
2017SpielbergFranco Morbidelli (Kalex)ITA
2018SpielbergFrancesco Bagnaia (Kalex)ITA
2019SpielbergBrad Binder (KTM)SAF
2020SpielbergJorge Martin (Kalex)SPA
2021SpielbergRaul Fernandez (Kalex)SPA
2022SpielbergAi Ogura (Kalex)JPN
2023SpielbergCelestino Vietti (Kalex)ITA
2024SpielbergCelestino Vietti (Kalex)ITA
2025SpielbergDiogo Moreira (Kalex)BRA
2026SpielbergIzan Guevara (Boscoscuro)SPA

ALBO D'ORO GP DI STIRIA, CLASSE MOTO2

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2020SpielbergMarco Bezzecchi (Kalex)ITA
2021SpielbergMarco Bezzecchi (Kalex)ITA

ALBO D'ORO GP D'AUSTRIA, CLASSE MOTO3

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2016SpielbergJoan Mir (KTM)SPA
2017SpielbergJoan Mir (Honda)SPA
2018SpielbergMarco Bezzecchi (KTM)ITA
2019SpielbergRomano Fenati (Honda)ITA
2020SpielbergAlbert Arenas (KTM)SPA
2021SpielbergSergio Garcia (GasGas)SPA
2022SpielbergAyumu Sasaki (Husqvarna)JPN
2023SpielbergDeniz Oncu (KTM)TUR
2024SpielbergDavid Alonso (CF Moto)COL
2025SpielbergAngel Piqueras (KTM)SPA
2026SpielbergMaximo Quiles (KTM)SPA

ALBO D'ORO GP DI STIRIA, CLASSE MOTO3

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2020SpielbergCelestino Vietti (KTM)ITA
2021SpielbergPedro Acosta (KTM)SPA

ALBO D'ORO GP D'AUSTRIA, CLASSE MOTOE

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2019SpielbergMike Di Meglio (Energica)FRA
2021SpielbergLukas Tulovic (Energica)GER
2022-1SpielbergEric Granado (Energica)BRA
2022-2SpielbergEric Granado (Energica)BRA
2023-1SpielbergMattia Casadei (Ducati)ITA
2023-2SpielbergMattia Casadei (Ducati)ITA
2025-1SpielbergMatteo Ferrari (Ducati)ITA
2025-2SpielbergMatteo Ferrari (Ducati)ITA

ALBO D'ORO GP D'AUSTRIA, CLASSE 500

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1971SalisburgoGiacomo Agostini (MV Agusta)ITA
1972SalisburgoGiacomo Agostini (MV Agusta)ITA
1973SalisburgoJarno Saarinen (Yamaha)FIN
1974SalisburgoGiacomo Agostini (Yamaha)ITA
1975SalisburgoHideo Kanaya (Yamaha)JPN
1976SalisburgoBarry Sheene (Suzuki)GBR
1977SalisburgoJack Findlay (Suzuki)AUS
1978SalisburgoKenny Roberts (Yamaha)USA
1979SalisburgoKenny Roberts (Yamaha)USA
1980Salisburgocancellata  
1981SalisburgoRandy Mamola (Suzuki)USA
1982SalisburgoFranco Uncini (Suzuki)ITA
1983SalisburgoKenny Roberts (Yamaha)USA
1984SalisburgoEddie Lawson (Yamaha)USA
1985SalisburgoFreddie Spencer (Honda)USA
1986SalisburgoEddie Lawson (Yamaha)USA
1987SalisburgoWayne Gardner (Honda)AUS
1988SalisburgoEddie Lawson (Yamaha)USA
1989SalisburgoKevin Schwantz (Suzuki)USA
1990SalisburgoKevin Schwantz (Suzuki)USA
1991SalisburgoMick Doohan (Honda)AUS
1993SalisburgoKevin Schwantz (Suzuki)USA
1994SalisburgoMick Doohan (Honda)AUS
1996SpielbergÀlex Crivillé (Honda)SPA
1997SpielbergMick Doohan (Honda)AUS

ALBO D'ORO GP D'AUSTRIA, CLASSE 350

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1971SalisburgoGiacomo Agostini (MV Agusta)ITA
1972SalisburgoGiacomo Agostini (MV Agusta)ITA
1973SalisburgoJános Drapál (Yamaha)UNG
1974SalisburgoGiacomo Agostini (Yamaha)ITA
1975SalisburgoHideo Kanaya (Yamaha)JPN
1976SalisburgoJohnny Cecotto (Yamaha)VEN
1977Salisburgocancellata  
1978SalisburgoKork Ballington (Kawasaki)SAF
1979SalisburgoKork Ballington (Kawasaki)SAF
1980Salisburgocancellata  
1981SalisburgoPatrick Fernandez (Bimota-Yamaha)FRA
1982SalisburgoÉric Saul (Chevallier)FRA

ALBO D'ORO GP D'AUSTRIA, CLASSE 250

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1971SalisburgoSilvio Grassetti (MZ)ITA
1972SalisburgoBörje Jansson (Derbi)SVE
1973SalisburgoJarno Saarinen (Yamaha)FIN
1983SalisburgoManfred Herweh (Real)GER
1984SalisburgoChristian Sarron (Yamaha)FRA
1985SalisburgoFreddie Spencer (Honda)USA
1986SalisburgoCarlos Lavado (Yamaha)VEN
1987SalisburgoAnton Mang (Honda)GER
1988SalisburgoJacques Cornu (Honda)SVI
1989SalisburgoSito Pons (Honda)SPA
1990SalisburgoLuca Cadalora (Yamaha)ITA
1991SalisburgoHelmut Bradl (Honda)GER
1993SalisburgoDoriano Romboni (Honda)ITA
1994SalisburgoLoris Capirossi (Honda)ITA
1996SpielbergRalf Waldmann (Honda)GER
1997SpielbergOlivier Jacque (Honda)FRA

ALBO D'ORO GP D'AUSTRIA, CLASSE 125

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1971SalisburgoÁngel Nieto (Derbi)SPA
1972SalisburgoÁngel Nieto (Derbi)SPA
1973SalisburgoKent Andersson (Yamaha)SVE
1974SalisburgoKent Andersson (Yamaha)SVE
1975SalisburgoPaolo Pileri (Morbidelli)ITA
1976SalisburgoPier Paolo Bianchi (Morbidelli)ITA
1977SalisburgoEugenio Lazzarini (Morbidelli)ITA
1978SalisburgoEugenio Lazzarini (MBA)ITA
1979SalisburgoÁngel Nieto (Minarelli)SPA
1980Salisburgocancellata  
1981SalisburgoÁngel Nieto (Minarelli)SPA
1982SalisburgoÁngel Nieto (Garelli)SPA
1983SalisburgoÁngel Nieto (Garelli)SPA
1985SalisburgoFausto Gresini (Garelli)ITA
1986SalisburgoLuca Cadalora (Garelli)ITA
1987SalisburgoFausto Gresini (Garelli)ITA
1988SalisburgoJorge Martínez (Derbi)SPA
1989SalisburgoHans Spaan (Honda)OLA
1990SalisburgoJorge Martínez (JJ Cobas)SPA
1991SalisburgoFausto Gresini (Honda)ITA
1993SalisburgoTakeshi Tsujimura (Honda)JPN
1994SalisburgoDirk Raudies (Honda)GER
1996SpielbergIvan Goi (Honda)ITA
1997SpielbergNoboru Ueda (Honda)SPA

ALBO D'ORO GP D'AUSTRIA, CLASSE 80

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1984SalisburgoStefan Dörflinger (Zündapp)SVI
1986SalisburgoJorge Martínez (Derbi)SPA
1987SalisburgoJorge Martínez (Derbi)SPA

ALBO D'ORO GP D'AUSTRIA, CLASSE 50

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1971SalisburgoJan de Vries (Kreidler)OLA

VINCITORI GP D'AUSTRIA, PILOTI

Pos.PilotaNaz.VittorieMGP500M2350250M312550-80ME
1Giacomo AgostiniITA6   3   3          
2Ángel NietoSPA6             6    
3Francesco BagnaiaITA43   1            
4Jorge MartinezSPA4             22  
5Eddie LawsonUSA3   3              
  Kenny RobertsUSA3   3              
  Kevin SchwantzUSA3   3              
  Mick DoohanAUS3   3              
9Fausto GresiniITA3             3    
10Andrea DoviziosoITA22                
11Brad BinderSAF21   1            
12Freddie SpencerUSA2   1     1        
  Jarno SaarinenFIN2   1     1        
14Hideo KanayaJPN2   1   1          
15Celestino ViettiITA2     2            
16Kork BallingtonSAF2       2          
17Luca CadaloraITA2         1   1    
18Joan MirSPA2           2      
19Eugenio LazzariniITA2             2    
  Kent AnderssonSVE2             2    
21Eric GranadoBRA2                 2
  Mattia CasadeiITA2                 2
  Matteo FerrariITA2                 2
24Andrea IannoneITA11                
  Jorge LorenzoSPA11                
  Marc MarquezSPA11                
  Pedro AcostaSPA11                
28Àlex CrivilléSPA1   1              
  Barry SheeneGBR1   1              
  Franco UnciniITA1   1              
  Jack FindlayAUS1   1              
  Randy MamolaUSA1   1              
  Wayne GardnerAUS1   1              
34Franco MorbidelliITA1     1            
  Johann ZarcoFRA1     1            
  Raul FernandezSPA1     1            
  Ai OguraJPN1     1            
  Diogo MoreiraBRA1     1            
  Izan GuevaraSPA1     1            
40Éric SaulFRA1       1          
  János DrapálUNG1       1          
  Johnny CecottoVEN1       1          
  Patrick FernandezFRA1       1          
44Anton MangGER1         1        
  Börje JanssonSVE1         1        
  Carlos LavadoVEN1         1        
  Christian SarronFRA1         1        
  Doriano RomboniITA1         1        
  Helmut BradlGER1         1        
  Jacques CornuSVI1         1        
  Loris CapirossiITA1         1        
  Manfred HerwehGER1         1        
  Olivier JacqueFRA1         1        
  Ralf WaldmannGER1         1        
  Silvio GrassettiITA1         1        
  Sito PonsSPA1         1        
57Marco BezzecchiITA1           1      
  Romano FenatiITA1           1      
  Sergio GarciaSPA1           1      
  Ayumu SasakiJPN1           1      
  Deniz OncuTUR1           1      
  David AlonsoCOL1           1      
  Angel PiquerasSPA1           1      
  Maximo QuilesSPA1           1      
65Dirk RaudiesGER1             1    
  Hans SpaanOLA1             1    
  Ivan GoiITA1             1    
  Noboru UedaSPA1             1    
  Paolo PileriITA1             1    
  Pier Paolo BianchiITA1             1    
  Takeshi TsujimuraJPN1             1    
72Jan de VriesOLA1               1  
  Stefan DörflingerSVI1               1  
74Mike Di MeglioFRA1                 1
  Lukas Tulovic GER1                 1

VINCITORI GP DI STIRIA, PILOTI

Pos.PilotaNaz.VittorieMGPM2M3
1Marco BezzecchiITA2   2  
2Miguel OliveiraPOR11    
  Jorge MartinSPA11    
4Celestino ViettiITA1     1
  Pedro AcostaSPA1     1
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Albo d'oro MotoGP, Moto3, Moto2, 500, 250, 125
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Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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