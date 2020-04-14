Motomondiale, albo d'oro Gran Premio d'Austria e Stiria

L'albo d'oro dei Gran Premi d'Austria e Stiria di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE, 500, 350, 250, 125, 80, 50
GRAN PREMIO D'AUSTRIA E STIRIA L'appuntamento austriaco del Motomondiale si è svolto storicamente su due sole sedi: il Salzburgring di Salisburgo e l'autodromo di Spielberg, noto negli anni con diverse denominazioni (Oesterreichring, A1-Ring, Red Bull Ring, o più semplicemente Zeltweg, la cittadina più grande e vicina all'autodromo stiriano). Il GP si è svolto dal 1971 al 1997 (sempre a Salisburgo tranne le ultime due edizioni a Spielberg) con la sola cancellazione per meteo avverso nel 1980, per poi rientrare in calendario solo nel 2016. Il Gran Premio d'Austria ha un piccolo primato assoluto: ha ospitato almeno una gara di ognuna delle categorie che hanno assegnato titoli del Motomondiale: 50, 80, 125, 250, 350, 500, Moto3, Moto2, MotoGP e la nuovissima categoria elettrica MotoE. Nel 2020 e 2021, a causa della pandemia di Covid-19, l'appuntamento è raddoppiato e il secondo appuntamento ha preso il nome di Gran Premio della Stiria
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe MotoGP
- Albo d'oro Gran Premio di Stiria, classe MotoGP
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe Moto2
- Albo d'oro Gran Premio di Stiria, classe Moto2
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe Moto3
- Albo d'oro Gran Premio di Stiria, classe Moto3
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe MotoE
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe 500
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe 350
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe 250
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe 125
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe 80
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe 50
- Vincitori del Gran Premio d'Austria - Piloti
- Vincitori del Gran Premio di Stiria - Piloti
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2016
|Spielberg
|Andrea Iannone (Ducati)
|ITA
|2017
|Spielberg
|Andrea Dovizioso (Ducati)
|ITA
|2018
|Spielberg
|Jorge Lorenzo (Ducati)
|SPA
|2019
|Spielberg
|Andrea Dovizioso (Ducati)
|ITA
|2020
|Spielberg
|Andrea Dovizioso (Ducati)
|ITA
|2021
|Spielberg
|Brad Binder (KTM)
|SAF
|2022
|Spielberg
|Francesco Bagnaia (Ducati)
|ITA
|2023
|Spielberg
|Francesco Bagnaia (Ducati)
|ITA
|2024
|Spielberg
|Francesco Bagnaia (Ducati)
|ITA
|2025
|Spielberg
|Marc Marquez (Ducati)
|SPA
|2026
|Spielberg
|Pedro Acosta (KTM)
|AUT
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2020
|Spielberg
|Miguel Oliveira (KTM)
|POR
|2021
|Spielberg
|Jorge Martin (Ducati)
|SPA
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2016
|Spielberg
|Johann Zarco (Kalex)
|FRA
|2017
|Spielberg
|Franco Morbidelli (Kalex)
|ITA
|2018
|Spielberg
|Francesco Bagnaia (Kalex)
|ITA
|2019
|Spielberg
|Brad Binder (KTM)
|SAF
|2020
|Spielberg
|Jorge Martin (Kalex)
|SPA
|2021
|Spielberg
|Raul Fernandez (Kalex)
|SPA
|2022
|Spielberg
|Ai Ogura (Kalex)
|JPN
|2023
|Spielberg
|Celestino Vietti (Kalex)
|ITA
|2024
|Spielberg
|Celestino Vietti (Kalex)
|ITA
|2025
|Spielberg
|Diogo Moreira (Kalex)
|BRA
|2026
|Spielberg
|Izan Guevara (Boscoscuro)
|SPA
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2020
|Spielberg
|Marco Bezzecchi (Kalex)
|ITA
|2021
|Spielberg
|Marco Bezzecchi (Kalex)
|ITA
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2016
|Spielberg
|Joan Mir (KTM)
|SPA
|2017
|Spielberg
|Joan Mir (Honda)
|SPA
|2018
|Spielberg
|Marco Bezzecchi (KTM)
|ITA
|2019
|Spielberg
|Romano Fenati (Honda)
|ITA
|2020
|Spielberg
|Albert Arenas (KTM)
|SPA
|2021
|Spielberg
|Sergio Garcia (GasGas)
|SPA
|2022
|Spielberg
|Ayumu Sasaki (Husqvarna)
|JPN
|2023
|Spielberg
|Deniz Oncu (KTM)
|TUR
|2024
|Spielberg
|David Alonso (CF Moto)
|COL
|2025
|Spielberg
|Angel Piqueras (KTM)
|SPA
|2026
|Spielberg
|Maximo Quiles (KTM)
|SPA
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2020
|Spielberg
|Celestino Vietti (KTM)
|ITA
|2021
|Spielberg
|Pedro Acosta (KTM)
|SPA
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2019
|Spielberg
|Mike Di Meglio (Energica)
|FRA
|2021
|Spielberg
|Lukas Tulovic (Energica)
|GER
|2022-1
|Spielberg
|Eric Granado (Energica)
|BRA
|2022-2
|Spielberg
|Eric Granado (Energica)
|BRA
|2023-1
|Spielberg
|Mattia Casadei (Ducati)
|ITA
|2023-2
|Spielberg
|Mattia Casadei (Ducati)
|ITA
|2025-1
|Spielberg
|Matteo Ferrari (Ducati)
|ITA
|2025-2
|Spielberg
|Matteo Ferrari (Ducati)
|ITA
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|1971
|Salisburgo
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|1972
|Salisburgo
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|1973
|Salisburgo
|Jarno Saarinen (Yamaha)
|FIN
|1974
|Salisburgo
|Giacomo Agostini (Yamaha)
|ITA
|1975
|Salisburgo
|Hideo Kanaya (Yamaha)
|JPN
|1976
|Salisburgo
|Barry Sheene (Suzuki)
|GBR
|1977
|Salisburgo
|Jack Findlay (Suzuki)
|AUS
|1978
|Salisburgo
|Kenny Roberts (Yamaha)
|USA
|1979
|Salisburgo
|Kenny Roberts (Yamaha)
|USA
|1980
|Salisburgo
|cancellata
|
|1981
|Salisburgo
|Randy Mamola (Suzuki)
|USA
|1982
|Salisburgo
|Franco Uncini (Suzuki)
|ITA
|1983
|Salisburgo
|Kenny Roberts (Yamaha)
|USA
|1984
|Salisburgo
|Eddie Lawson (Yamaha)
|USA
|1985
|Salisburgo
|Freddie Spencer (Honda)
|USA
|1986
|Salisburgo
|Eddie Lawson (Yamaha)
|USA
|1987
|Salisburgo
|Wayne Gardner (Honda)
|AUS
|1988
|Salisburgo
|Eddie Lawson (Yamaha)
|USA
|1989
|Salisburgo
|Kevin Schwantz (Suzuki)
|USA
|1990
|Salisburgo
|Kevin Schwantz (Suzuki)
|USA
|1991
|Salisburgo
|Mick Doohan (Honda)
|AUS
|1993
|Salisburgo
|Kevin Schwantz (Suzuki)
|USA
|1994
|Salisburgo
|Mick Doohan (Honda)
|AUS
|1996
|Spielberg
|Àlex Crivillé (Honda)
|SPA
|1997
|Spielberg
|Mick Doohan (Honda)
|AUS
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|1971
|Salisburgo
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|1972
|Salisburgo
|Giacomo Agostini (MV Agusta)
|ITA
|1973
|Salisburgo
|János Drapál (Yamaha)
|UNG
|1974
|Salisburgo
|Giacomo Agostini (Yamaha)
|ITA
|1975
|Salisburgo
|Hideo Kanaya (Yamaha)
|JPN
|1976
|Salisburgo
|Johnny Cecotto (Yamaha)
|VEN
|1977
|Salisburgo
|cancellata
|
|1978
|Salisburgo
|Kork Ballington (Kawasaki)
|SAF
|1979
|Salisburgo
|Kork Ballington (Kawasaki)
|SAF
|1980
|Salisburgo
|cancellata
|
|1981
|Salisburgo
|Patrick Fernandez (Bimota-Yamaha)
|FRA
|1982
|Salisburgo
|Éric Saul (Chevallier)
|FRA
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|1971
|Salisburgo
|Silvio Grassetti (MZ)
|ITA
|1972
|Salisburgo
|Börje Jansson (Derbi)
|SVE
|1973
|Salisburgo
|Jarno Saarinen (Yamaha)
|FIN
|1983
|Salisburgo
|Manfred Herweh (Real)
|GER
|1984
|Salisburgo
|Christian Sarron (Yamaha)
|FRA
|1985
|Salisburgo
|Freddie Spencer (Honda)
|USA
|1986
|Salisburgo
|Carlos Lavado (Yamaha)
|VEN
|1987
|Salisburgo
|Anton Mang (Honda)
|GER
|1988
|Salisburgo
|Jacques Cornu (Honda)
|SVI
|1989
|Salisburgo
|Sito Pons (Honda)
|SPA
|1990
|Salisburgo
|Luca Cadalora (Yamaha)
|ITA
|1991
|Salisburgo
|Helmut Bradl (Honda)
|GER
|1993
|Salisburgo
|Doriano Romboni (Honda)
|ITA
|1994
|Salisburgo
|Loris Capirossi (Honda)
|ITA
|1996
|Spielberg
|Ralf Waldmann (Honda)
|GER
|1997
|Spielberg
|Olivier Jacque (Honda)
|FRA
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|1971
|Salisburgo
|Ángel Nieto (Derbi)
|SPA
|1972
|Salisburgo
|Ángel Nieto (Derbi)
|SPA
|1973
|Salisburgo
|Kent Andersson (Yamaha)
|SVE
|1974
|Salisburgo
|Kent Andersson (Yamaha)
|SVE
|1975
|Salisburgo
|Paolo Pileri (Morbidelli)
|ITA
|1976
|Salisburgo
|Pier Paolo Bianchi (Morbidelli)
|ITA
|1977
|Salisburgo
|Eugenio Lazzarini (Morbidelli)
|ITA
|1978
|Salisburgo
|Eugenio Lazzarini (MBA)
|ITA
|1979
|Salisburgo
|Ángel Nieto (Minarelli)
|SPA
|1980
|Salisburgo
|cancellata
|
|1981
|Salisburgo
|Ángel Nieto (Minarelli)
|SPA
|1982
|Salisburgo
|Ángel Nieto (Garelli)
|SPA
|1983
|Salisburgo
|Ángel Nieto (Garelli)
|SPA
|1985
|Salisburgo
|Fausto Gresini (Garelli)
|ITA
|1986
|Salisburgo
|Luca Cadalora (Garelli)
|ITA
|1987
|Salisburgo
|Fausto Gresini (Garelli)
|ITA
|1988
|Salisburgo
|Jorge Martínez (Derbi)
|SPA
|1989
|Salisburgo
|Hans Spaan (Honda)
|OLA
|1990
|Salisburgo
|Jorge Martínez (JJ Cobas)
|SPA
|1991
|Salisburgo
|Fausto Gresini (Honda)
|ITA
|1993
|Salisburgo
|Takeshi Tsujimura (Honda)
|JPN
|1994
|Salisburgo
|Dirk Raudies (Honda)
|GER
|1996
|Spielberg
|Ivan Goi (Honda)
|ITA
|1997
|Spielberg
|Noboru Ueda (Honda)
|SPA
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|1984
|Salisburgo
|Stefan Dörflinger (Zündapp)
|SVI
|1986
|Salisburgo
|Jorge Martínez (Derbi)
|SPA
|1987
|Salisburgo
|Jorge Martínez (Derbi)
|SPA
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|1971
|Salisburgo
|Jan de Vries (Kreidler)
|OLA
|Pos.
|Pilota
|Naz.
|Vittorie
|MGP
|500
|M2
|350
|250
|M3
|125
|50-80
|ME
|1
|Giacomo Agostini
|ITA
|6
|
|3
|
|3
|
|
|
|
|
|2
|Ángel Nieto
|SPA
|6
|
|
|
|
|
|
|6
|
|
|3
|Francesco Bagnaia
|ITA
|4
|3
|
|1
|
|
|
|
|
|
|4
|Jorge Martinez
|SPA
|4
|
|
|
|
|
|
|2
|2
|
|5
|Eddie Lawson
|USA
|3
|
|3
|
|
|
|
|
|
|
|
|Kenny Roberts
|USA
|3
|
|3
|
|
|
|
|
|
|
|
|Kevin Schwantz
|USA
|3
|
|3
|
|
|
|
|
|
|
|
|Mick Doohan
|AUS
|3
|
|3
|
|
|
|
|
|
|
|9
|Fausto Gresini
|ITA
|3
|
|
|
|
|
|
|3
|
|
|10
|Andrea Dovizioso
|ITA
|2
|2
|
|
|
|
|
|
|
|
|11
|Brad Binder
|SAF
|2
|1
|
|1
|
|
|
|
|
|
|12
|Freddie Spencer
|USA
|2
|
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|
|Jarno Saarinen
|FIN
|2
|
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|14
|Hideo Kanaya
|JPN
|2
|
|1
|
|1
|
|
|
|
|
|15
|Celestino Vietti
|ITA
|2
|
|
|2
|
|
|
|
|
|
|16
|Kork Ballington
|SAF
|2
|
|
|
|2
|
|
|
|
|
|17
|Luca Cadalora
|ITA
|2
|
|
|
|
|1
|
|1
|
|
|18
|Joan Mir
|SPA
|2
|
|
|
|
|
|2
|
|
|
|19
|Eugenio Lazzarini
|ITA
|2
|
|
|
|
|
|
|2
|
|
|
|Kent Andersson
|SVE
|2
|
|
|
|
|
|
|2
|
|
|21
|Eric Granado
|BRA
|2
|
|
|
|
|
|
|
|
|2
|
|Mattia Casadei
|ITA
|2
|
|
|
|
|
|
|
|
|2
|
|Matteo Ferrari
|ITA
|2
|
|
|
|
|
|
|
|
|2
|24
|Andrea Iannone
|ITA
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Jorge Lorenzo
|SPA
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Marc Marquez
|SPA
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Pedro Acosta
|SPA
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|28
|Àlex Crivillé
|SPA
|1
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|Barry Sheene
|GBR
|1
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|Franco Uncini
|ITA
|1
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|Jack Findlay
|AUS
|1
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|Randy Mamola
|USA
|1
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|Wayne Gardner
|AUS
|1
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|34
|Franco Morbidelli
|ITA
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|Johann Zarco
|FRA
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|Raul Fernandez
|SPA
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|Ai Ogura
|JPN
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|Diogo Moreira
|BRA
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|Izan Guevara
|SPA
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|40
|Éric Saul
|FRA
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|János Drapál
|UNG
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|Johnny Cecotto
|VEN
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|Patrick Fernandez
|FRA
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|44
|Anton Mang
|GER
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|Börje Jansson
|SVE
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|Carlos Lavado
|VEN
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|Christian Sarron
|FRA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|Doriano Romboni
|ITA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|Helmut Bradl
|GER
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|Jacques Cornu
|SVI
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|Loris Capirossi
|ITA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|Manfred Herweh
|GER
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|Olivier Jacque
|FRA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|Ralf Waldmann
|GER
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|Silvio Grassetti
|ITA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|Sito Pons
|SPA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|57
|Marco Bezzecchi
|ITA
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|Romano Fenati
|ITA
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|Sergio Garcia
|SPA
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|Ayumu Sasaki
|JPN
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|Deniz Oncu
|TUR
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|David Alonso
|COL
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|Angel Piqueras
|SPA
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|Maximo Quiles
|SPA
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|65
|Dirk Raudies
|GER
|1
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|Hans Spaan
|OLA
|1
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|Ivan Goi
|ITA
|1
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|Noboru Ueda
|SPA
|1
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|Paolo Pileri
|ITA
|1
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|Pier Paolo Bianchi
|ITA
|1
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|Takeshi Tsujimura
|JPN
|1
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|72
|Jan de Vries
|OLA
|1
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|Stefan Dörflinger
|SVI
|1
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|74
|Mike Di Meglio
|FRA
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|Lukas Tulovic
|GER
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|Pos.
|Pilota
|Naz.
|Vittorie
|MGP
|M2
|M3
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|2
|
|2
|
|2
|Miguel Oliveira
|POR
|1
|1
|
|
|
|Jorge Martin
|SPA
|1
|1
|
|
|4
|Celestino Vietti
|ITA
|1
|
|
|1
|
|Pedro Acosta
|SPA
|1
|
|
|1
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