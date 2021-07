RITORNO IN PISTA In realtà lo si sapeva da tempo, mancava solamente la comunicazione ufficiale che è arrivata dalla Yamaha: Cal Crutchlow, da quest'anno tester per la casa dei tre diapason, tornerà in sella alla M1 per i GP di Stiria e Austria, in programma nei weekend del 8 e del 15 agosto. Il pilota britannico prenderà il posto dell'infortunato Franco Morbidelli, ancora convalescente dopo l'operazione al ginocchio, e farà compagnia a un'altra vecchia gloria della MotoGP, Dani Pedrosa, che sarà in sella alla KTM con una wild card.

TRE GARE Il tester Yamaha sarà per l'occasione compagno di squadra di Valentino Rossi nel team Petronas, e guiderà una moto vecchia di due anni, e non quella che sta aiutando a sviluppare con il programma di test. A confermare la notizia è stato il capo della squadra malese, Razlan Razali: ''Dopo aver vagliato ogni opzione, abbiamo deciso collettivamente con Yamaha di chiederea Cal di sostituire Franco. Parliamo di un pilota credibile ed esperto, un nostro test rider. Cal sostituirà Franco per le prossime tre gare (e, dunque, anche nella gara di casa in Gran Bretagna nel weekend del 29 agosto) e non abbiamo obiettivi reali per lui in termini di risultati. Faremo di tutto per farlo essere a suo agio in sella, sono sicuro che è pronto alla sfida''.

NELLA MISCHIA ''Tornare a correre con la Yamaha quest'anno è stato fantastico, e poter intervenire quando necessario è un bene per entrambi'' - ha spiegato Crutchlow - ''Non vedo l'ora di correre con il team Patronas nelle prossime gare, ovviamente non è la circostanza migliore e auguro a Franco un buon recupero, spero che torni forte dopo l'intervento al ginocchio, anzi, sono sicuro che lo farà perché ha guidato in modo fantastico negli ultimi due anni. Obiettivi? Difficile fissarne. La cosa buona è che posso confrontare le moto e dovrei essere in grado di raccogliere un sacco di dati per la Yamaha. È un po' come essere buttato nella mischia, in un campionato molto competitivo, ma non vedo l'ora, sarà bello tornare sulla griglia di partenza''.