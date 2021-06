ANCORA IL GINOCCHIO Piove sul bagnato, e non parliamo del meteo che con ogni probabilità i piloti della MotoGP troveranno nel prossimo Gran Premio d'Olanda questo fine settimana. Parliamo, invece, di Franco Morbidelli, che ad Assen non ci sarà per il riacutizzarsi del problema al ginocchio sinistro, lo stesso che gli aveva già dato noie nello scorso Gran Premio di Francia a Le Mans. Il pilota italo-brasiliano si è infortunato nella serata di ieri mentre si allenava correndo al campo scuola. Per conoscere la corretta entità dell'infortunio, occorrerà però aspettare gli esami approfonditi ai quali Morbido si sottoporrà oggi.

SOSTITUITO O NO? Lo Yamaha Petronas SRT ha già comunicato ufficialmente l'assenza del pilota numero 21 ''Franco Morbidelli si è fatto male allenandosi ed è stato sottoposto a valutazione medica per determinare la migliore linea d'azione per il recupero. La Yamaha Petronas augura a Frankie una pronta guarigione'' si legge nel risicato comunicato. Non è stato invece comunicato alcun sostituto di Morbidelli: la Yamaha ha a disposizione il tester Cal Crutchlow, che però non avrebbe senso far correre su una moto vecchia di due anni, ma anche i ragazzi della pattuglia Superbike con Garrett Gerloff e Toprak Razgatlioglu, oltre a una folta pattuglia di piloti del Sol Levante.