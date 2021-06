I RISULTATI DEL GP D'OLANDA L'ultimo Gran Premio prima della lunga pausa estiva di quest'anno per la MotoGP è uno dei più belli, il Gran Premio d'Olanda nell'Università delle due ruote di Assen.Ci si arriva con un Fabio Quartararo in testa al mondiale e con tante chance di fare bene su una pista che sembra ben sposarsi con le caratteristiche della Yamaha, e dunque sono attesi al riscatto anche Maverick Vinales, Valentino Rossi e... non Franco Morbidelli, che sarà assente qui per un infortunio al ginocchio, bensì Garrett Gerloff, l'americano proveniente dalla Superbike che lo sostituirà. I rivali per loro saranno tanti, con Marc Marquez proveniente dalla stupefacente vittoria del Sachsenring, la solita agguerrita pattuglia Ducati con Jack Miller, Francesco Bagnaia (che la pista di Assen ce l'ha persino tatuata sul braccio) e Johann Zarco, ma anche la KTM con il super Miguel Oliveira (ma occhio anche a Brad Binder e, qui, a Danilo Petrucci) nonché la sorprendente Aprilia con Aleix Espargaro. Finito qui? No! Ci sono anche le Suzuki di Joan Mir e Alex Mir che cercheranno di sparigliare il campo.

