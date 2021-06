GP DEI PAESI BASSI IN TV Dopo un anno di assenza a causa della pandemia, torna il Gran Premio d'Olanda nell'università del motociclismo, il TT Assen Circuit. Sulla pista che per l'ultima volta l'ha visto sul gradino più alto del podio nel 2017, Valentino Rossi cercherà una motivazione per proseguire la sua infinita carriera nelle due ruote, prima della pausa estiva e della decisione che presto arriverà. Intanto lo scorso weekend in Germania c'è stato il ritorno alla vittoria di Marc Marquez, che non vede l'ora di confermare i suoi progressi anche ad Assen, ma dovrà vedersela contro un agguerritissimo Fabio Quartararo, sempre più leader della classifica iridata, e con la truppa di vertice Ducati composta dal tridente Zarco-Miller-Bagnaia, che punta a chiudere la prima parte di stagione con un buon risultato prima di spostarsi nella ''sua'' Spielberg ad agosto, per disputare ben due gare. Tra i favoriti ormai è d'obbligo inserire anche Miguel Oliveira e la KTM, con un rendimento super nelle ultime tre uscite. Chiamati a riscattarsi Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Joan Mir e Alex Rins: gli ingredienti ci sono tutti per un weekend sensazionale.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel nono weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3 e del quarto della MotoE, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento olandese sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 25 giugno

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

11.50 - Prove Libere 1 - MotoE

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

16.50 - Prove Libere 2 - MotoE

Sabato 26 giugno

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

11.50 - Prove Libere 3 - MotoE

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 16.30)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 16.30)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 16.30)

16.10 - E-Pole - MotoE (SKY)

Domenica 27 giugno

8.40 - Warm Up MotoGP, Moto2, MotoGP (SKY)

11.00 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, differita TV8 alle 14.05)

12.20 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, differita TV8 alle 15.45)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, differita TV8 alle 17.15)

15.30 - Gara MotoE (SKY)

TUTTO SUL GP DEI PAESI BASSI 2021

La pista di Assen è il tempio del Motomondiale, o - se preferite - l'Università delle due ruote. Perché? Vi si corre ogni anno dal 1949, prima si gareggiava su strade pubbliche, poi dal 1955 sul tracciato noto come Dutch TT che è arrivato fino ai giorni nostri passando per diverse modifiche, le più recenti nel 2002 e nel 2006. 4.555 metri di curve con pochissimi tratti rettilinei (il più lungo di 487 metri) e tante, tantissime pieghe spettacolari. 6 sono quelle a sinistra, 12 a destra e il giro più veloce appartiene a Fabio Quartararo che nel 2019 scattò in pole con il tempo record di 1'32''017. Per il primato in gara, invece, bisogna risalire al 2015 con Marc Marquez in 1'33.617, così come per la velocità di punta, i 319,8 km/h raggiunti da Andrea Iannone sulla Ducati GP15.

Come al solito molto variabile il tempo dalle parti dei Paesi Bassi, influenzato dalla vicinanza con i mari del nord. La pioggia dovrebbe concedere tregua nei giorni di prove libere e qualifiche, ma potrebbe tornare, come quasi tradizione, alla domenica per il GP. Dopo l'assaggio d'estate in Germania, infine, si tornerà a temperature più... primaverili. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 25 giugno: temperature: max 22°, min 11°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 65%, vento 13km/h.

Sabato 26 giugno: temperature: max 19°, min 11°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 65%, vento 13km/h.

Domenica 27 giugno: temperature: max 19°, min 11°; rovesci, precipitazioni 30%, umidità 67%, vento 16km/h.