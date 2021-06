GRAN PREMIO D'OLANDA L'evento ospitato dal circuito TT Assen (TT sta per Tourist Trophy, visto che la gara olandese era inizialmente nota come Dutch Tourist Trophy) è il più longevo, tradizionale e costante della storia delle due ruote. Si è sempre svolto dal 1949 fino a oggi e soltanto nel 2015 ha ceduto il passo alla modernità, spostando la sua collocazione storica dall'ultimo sabato di giugno alla domenica successiva. L'unica variabile in questi anni è stata la conformazione della pista di Assen, nota come l'Università del Motociclismo almeno fino al 2006, anno dell'ultima modifica al layout che lo ha portato a perdere le sue caratteristiche di pista veloce, lasciando soltanto la componente estremamente tecnica.

Anno Circuito Pilota Naz. 2002 Assen Valentino Rossi (Honda) ITA 2003 Assen Sete Gibernau (Honda) SPA 2004 Assen Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2005 Assen Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2006 Assen Nicky Hayden (Honda) USA 2007 Assen Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2008 Assen Casey Stoner (Ducati) AUS 2009 Assen Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2010 Assen Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2011 Assen Ben Spies (Yamaha) USA 2012 Assen Casey Stoner (Honda) AUS 2013 Assen Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2014 Assen Marc Márquez (Honda) SPA 2015 Assen Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2016 Assen Jack Miller (Honda) AUS 2017 Assen Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2018 Assen Marc Márquez (Honda) SPA 2019 Assen Maverick Viñales (Yamaha) SPA 2021 Assen Fabio Quartararo (Yamaha) FRA

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Assen Andrea Iannone (Speed Up) ITA 2011 Assen Marc Márquez (Suter) SPA 2012 Assen Marc Márquez (Suter) SPA 2013 Assen Pol Espargaró (Kalex) SPA 2014 Assen Anthony West (Speed Up) AUS 2015 Assen Johann Zarco (Kalex) FRA 2016 Assen Takaaki Nakagami (Kalex) JPN 2017 Assen Franco Morbidelli (Kalex) ITA 2018 Assen Francesco Bagnaia (Kalex) ITA 2019 Assen Augusto Fernández (Kalex) SPA 2021 Assen Raul Fernández (Kalex) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2012 Assen Maverick Viñales (FTR Honda) SPA 2013 Assen Luis Salom (KTM) SPA 2014 Assen Álex Márquez (Honda) SPA 2015 Assen Miguel Oliveira (KTM) POR 2016 Assen Francesco Bagnaia (Mahindra) ITA 2017 Assen Arón Canet (Honda) SPA 2018 Assen Jorge Martín (Honda) SPA 2019 Assen Tony Arbolino (Honda) ITA 2021 Assen Dennis Foggia (Honda) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1949 Assen Nello Pagani (Gilera) ITA 1950 Assen Umberto Masetti (Gilera) ITA 1951 Assen Geoff Duke (Norton) GBR 1952 Assen Umberto Masetti (Gilera) ITA 1953 Assen Geoff Duke (Gilera) GBR 1954 Assen Geoff Duke (Gilera) GBR 1955 Assen Geoff Duke (Gilera) GBR 1956 Assen John Surtees (MV Agusta) GBR 1957 Assen John Surtees (MV Agusta) GBR 1958 Assen John Surtees (MV Agusta) GBR 1959 Assen John Surtees (MV Agusta) GBR 1960 Assen Remo Venturi (MV Agusta) ITA 1961 Assen Gary Hocking (MV Agusta) RHO 1962 Assen Mike Hailwood (MV Agusta) GBR 1963 Assen John Hartle (Gilera) GBR 1964 Assen Mike Hailwood (MV Agusta) GBR 1965 Assen Mike Hailwood (MV Agusta) GBR 1966 Assen Jim Redman (Honda) RHO 1967 Assen Mike Hailwood (Honda) GBR 1968 Assen Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1969 Assen Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1970 Assen Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1971 Assen Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1972 Assen Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1973 Assen Phil Read (MV Agusta) GBR 1974 Assen Giacomo Agostini (Yamaha) ITA 1975 Assen Barry Sheene (Suzuki) GBR 1976 Assen Barry Sheene (Suzuki) GBR 1977 Assen Wil Hartog (Suzuki) OLA 1978 Assen Johnny Cecotto (Yamaha) VEN 1979 Assen Virginio Ferrari (Suzuki) ITA 1980 Assen Jack Middelburg (Yamaha) OLA 1981 Assen Marco Lucchinelli (Suzuki) ITA 1982 Assen Franco Uncini (Suzuki) ITA 1983 Assen Kenny Roberts (Yamaha) USA 1984 Assen Randy Mamola (Honda) USA 1985 Assen Randy Mamola (Honda) USA 1986 Assen Wayne Gardner (Honda) AUS 1987 Assen Eddie Lawson (Yamaha) USA 1988 Assen Wayne Gardner (Honda) AUS 1989 Assen Wayne Rainey (Yamaha) USA 1990 Assen Kevin Schwantz(Suzuki) USA 1991 Assen Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1992 Assen Àlex Crivillé (Honda) SPA 1993 Assen Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1994 Assen Mick Doohan (Honda) AUS 1995 Assen Mick Doohan (Honda) AUS 1996 Assen Mick Doohan (Honda) AUS 1997 Assen Mick Doohan (Honda) AUS 1998 Assen Mick Doohan (Honda) AUS 1999 Assen Tadayuki Okada (Honda) JPN 2000 Assen Alex Barros (Honda) BRA 2001 Assen Max Biaggi (Yamaha) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1949 Assen Freddie Frith (Velocette) GBR 1950 Assen Bob Foster (Velocette) GBR 1951 Assen Bill Doran (AJS) GBR 1952 Assen Geoff Duke (Norton) GBR 1953 Assen Enrico Lorenzetti (Moto Guzzi) ITA 1954 Assen Fergus Anderson (Moto Guzzi) GBR 1955 Assen Ken Kavanagh (Moto Guzzi) AUS 1956 Assen Bill Lomas (Moto Guzzi) GBR 1957 Assen Keith Campbell (Moto Guzzi) AUS 1958 Assen John Surtees (MV Agusta) GBR 1959 Assen Bob Brown (Norton) AUS 1960 Assen John Surtees (MV Agusta) GBR 1961 Assen Gary Hocking (MV Agusta) RHO 1962 Assen Jim Redman (Honda) RHO 1963 Assen Jim Redman (Honda) RHO 1964 Assen Jim Redman (Honda) RHO 1965 Assen Jim Redman (Honda) RHO 1966 Assen Mike Hailwood (Honda) GBR 1967 Assen Mike Hailwood (Honda) GBR 1968 Assen Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1969 Assen Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1970 Assen Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1971 Assen Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1972 Assen Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1973 Assen Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1974 Assen Giacomo Agostini (Yamaha) ITA 1975 Assen Dieter Braun (Yamaha) GER 1976 Assen Giacomo Agostini (Yamaha) ITA 1977 Assen Kork Ballington (Yamaha) SAF 1978 Assen Kork Ballington (Kawasaki) SAF 1979 Assen Gregg Hansford (Kawasaki) AUS 1980 Assen Jon Ekerold (Yamaha) SAF 1981 Assen Anton Mang (Kawasaki) GER 1982 Assen Jean-François Baldé (Kawasaki) FRA

Anno Circuito Pilota Naz. 1952 Assen Enrico Lorenzetti (Moto Guzzi) ITA 1953 Assen Werner Haas (NSU) GER 1954 Assen Werner Haas (NSU) GER 1955 Assen Luigi Taveri (MV Agusta) SVI 1956 Assen Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1957 Assen Tarquinio Provini (Mondial) ITA 1958 Assen Tarquinio Provini (MV Agusta) ITA 1959 Assen Tarquinio Provini (MV Agusta) ITA 1960 Assen Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1961 Assen Mike Hailwood (Honda) GBR 1962 Assen Jim Redman (Honda) RHO 1963 Assen Jim Redman (Honda) RHO 1964 Assen Jim Redman (Honda) RHO 1965 Assen Phil Read (Yamaha) GBR 1966 Assen Mike Hailwood (Honda) GBR 1967 Assen Mike Hailwood (Honda) GBR 1968 Assen Bill Ivy (Yamaha) GBR 1969 Assen Renzo Pasolini (Benelli) ITA 1970 Assen Rodney Gould (Yamaha) GBR 1971 Assen Phil Read (Yamaha) GBR 1972 Assen Rodney Gould (Yamaha) GBR 1973 Assen Dieter Braun (Yamaha) GER 1974 Assen Walter Villa (Harley Davidson) ITA 1975 Assen Walter Villa (Harley Davidson) ITA 1976 Assen Walter Villa (Harley Davidson) ITA 1977 Assen Mick Grant (Kawasaki) GBR 1978 Assen Kenny Roberts (Yamaha) USA 1979 Assen Graziano Rossi (Morbidelli) ITA 1980 Assen Carlos Lavado (Yamaha) VEN 1981 Assen Anton Mang (Kawasaki) GER 1982 Assen Anton Mang (Kawasaki) GER 1983 Assen Carlos Lavado (Yamaha) VEN 1984 Assen Carlos Lavado (Yamaha) VEN 1985 Assen Freddie Spencer (Honda) USA 1986 Assen Carlos Lavado (Yamaha) VEN 1987 Assen Anton Mang (Honda) GER 1988 Assen Juan Garriga(Yamaha) SPA 1989 Assen Reinhold Roth (Honda) GER 1990 Assen John Kocinski (Yamaha) USA 1991 Assen Pierfrancesco Chili (Aprilia) ITA 1992 Assen Pierfrancesco Chili (Aprilia) ITA 1993 Assen Loris Capirossi (Honda) ITA 1994 Assen Max Biaggi (Aprilia) ITA 1995 Assen Max Biaggi (Aprilia) ITA 1996 Assen Ralf Waldmann (Honda) GER 1997 Assen Tetsuya Harada (Aprilia) JPN 1998 Assen Valentino Rossi (Aprilia) ITA 1999 Assen Loris Capirossi (Honda) ITA 2000 Assen Tōru Ukawa (Honda) JPN 2001 Assen Jeremy McWilliams (Aprilia) GBR 2002 Assen Marco Melandri (Aprilia) ITA 2003 Assen Anthony West (Aprilia) AUS 2004 Assen Sebastián Porto (Aprilia) ARG 2005 Assen Sebastián Porto (Aprilia) ARG 2006 Assen Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA 2007 Assen Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA 2008 Assen Álvaro Bautista (Aprilia) SPA 2009 Assen Hiroshi Aoyama (Honda) JPN

Anno Circuito Pilota Naz. 1949 Assen Nello Pagani (Mondial) ITA 1950 Assen Bruno Ruffo (Mondial) ITA 1951 Assen Gianni Leoni (Mondial) ITA 1952 Assen Cecil Sandford (MV Agusta) GBR 1953 Assen Werner Haas (NSU) GER 1954 Assen Rupert Hollaus (NSU) AUT 1955 Assen Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1956 Assen Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1957 Assen Tarquinio Provini (Mondial) ITA 1958 Assen Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1959 Assen Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1960 Assen Carlo Ubbiali (MV Agusta) ITA 1961 Assen Tom Phillis (Honda) AUS 1962 Assen Luigi Taveri (Honda) SVI 1963 Assen Hugh Anderson (Suzuki) NZL 1964 Assen Jim Redman (Honda) RHO 1965 Assen Mike Duff (Yamaha) CAN 1966 Assen Bill Ivy (Yamaha) GBR 1967 Assen Phil Read (Honda) GBR 1968 Assen Phil Read (Yamaha) GBR 1969 Assen Dave Simmonds (Kawasaki) GBR 1970 Assen Dieter Braun (Suzuki) GER 1971 Assen Ángel Nieto (Derbi) SPA 1972 Assen Ángel Nieto (Derbi) SPA 1973 Assen Eugenio Lazzarini (Maico) ITA 1974 Assen Bruno Kneubühler (Yamaha) SVI 1975 Assen Pier Paolo Bianchi (Morbidelli) ITA 1976 Assen Pier Paolo Bianchi (Morbidelli) ITA 1977 Assen Ángel Nieto (Bultaco) SPA 1978 Assen Eugenio Lazzarini (MBA) ITA 1979 Assen Ángel Nieto (Minarelli) SPA 1980 Assen Ángel Nieto (Minarelli) SPA 1981 Assen Ángel Nieto (Minarelli) SPA 1982 Assen Ángel Nieto (Garelli) SPA 1983 Assen Ángel Nieto (Garelli) SPA 1984 Assen Ángel Nieto (Garelli) SPA 1985 Assen Pier Paolo Bianchi (MBA) ITA 1986 Assen Luca Cadalora (Garelli) ITA 1987 Assen Fausto Gresini (Garelli) ITA 1988 Assen Jorge Martínez (Derbi) SPA 1989 Assen Hans Spaan (Honda) OLA 1990 Assen Doriano Romboni (Honda) ITA 1991 Assen Ralf Waldmann (Honda) GER 1992 Assen Ezio Gianola (Honda) ITA 1993 Assen Dirk Raudies (Honda) GER 1994 Assen Takeshi Tsujimura (Honda) JPN 1995 Assen Dirk Raudies (Honda) GER 1996 Assen Emilio Alzamora (Honda) SPA 1997 Assen Valentino Rossi (Aprilia) ITA 1998 Assen Marco Melandri (Honda) ITA 1999 Assen Masao Azuma (Honda) JPN 2000 Assen Yōichi Ui (Derbi) JPN 2001 Assen Toni Elías (Honda) SPA 2002 Assen Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2003 Assen Steve Jenkner (Aprilia) GER 2004 Assen Jorge Lorenzo (Derbi) SPA 2005 Assen Gábor Talmácsi (KTM) UNG 2006 Assen Mika Kallio (KTM) FIN 2007 Assen Mattia Pasini (Aprilia) ITA 2008 Assen Gábor Talmácsi (Aprilia) UNG 2009 Assen Sergio Gadea (Aprilia) SPA 2010 Assen Marc Márquez (Derbi) SPA 2011 Assen Maverick Viñales (Aprilia) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1984 Assen Jorge Martínez (Derbi) SPA 1985 Assen Gerd Kafka (Casal) AUT 1986 Assen Jorge Martínez (Derbi) SPA 1987 Assen Jorge Martínez (Derbi) SPA 1988 Assen Jorge Martínez (Derbi) SPA 1989 Assen Peter Öttl (Krauser) GER

Anno Circuito Pilota Naz. 1962 Assen Ernst Degner (Suzuki) GER 1963 Assen Ernst Degner (Suzuki) GER 1964 Assen Ralph Bryans (Honda) GBR 1965 Assen Ralph Bryans (Honda) GBR 1966 Assen Luigi Taveri (Honda) SVI 1967 Assen Yoshimi Katayama (Suzuki) JPN 1968 Assen Paul Lodewijkx (Jamathi) OLA 1969 Assen Barry Smith (Derbi) AUS 1970 Assen Ángel Nieto (Derbi) SPA 1971 Assen Ángel Nieto (Derbi) SPA 1972 Assen Ángel Nieto (Derbi) SPA 1973 Assen Bruno Kneubühler (Kreidler) SVI 1974 Assen Herbert Rittberger (Kreidler) GER 1975 Assen Ángel Nieto (Kreidler) SPA 1976 Assen Ángel Nieto (Bultaco) SPA 1977 Assen Ángel Nieto (Bultaco) SPA 1978 Assen Eugenio Lazzarini (MBA) ITA 1979 Assen Eugenio Lazzarini (Kreidler) ITA 1980 Assen Ricardo Tormo (Kreidler) SPA 1981 Assen Ricardo Tormo (Bultaco) SPA 1982 Assen Stefan Dörflinger (Kreidler) SVI 1983 Assen Eugenio Lazzarini (Garelli) ITA