ACCIDENTI CHE VOLO! Marc Marquez cade ancora, e ogni volta è un brivido per chi è a conoscenza del calvario passato dal pilota spagnolo negli ultimi due anni con il braccio destro. Nelle cadute dei precedenti weekend - all'ordine del giorno per un motociclista - Marc era riuscito a non picchiare mai per terra con il braccio infortunato, ma nel corso delle FP2 del Gran Premio d'Olanda ad Assen un violentissimo highside l'ha proiettato sull'asfalto dopo un volo di dieci metri, conclusosi proprio con un violento impatto su entrambi i gomiti. La buona notizia è che Marc, che ha continuato a rotolare assumendo la posizione di protezione con le braccia piegate in avanti, si è rialzato subito e non ha mostrato grossi segni di patimento. Il pilota spagnolo è tornato ai box, ma la pioggia - la stessa responsabile della sua caduta, visto che erano appena iniziate a scendere le prime gocce - ha vanificato il resto della sessione per tutti.

Di seguito il tweet della MotoGP con i link al video della spettacolare caduta di Marquez. Occorre però essere registrati al sito MotoGP per visionarlo.