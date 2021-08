TAKA ON FIRE La MotoGP riparte! Nel weekend in cui Valentino Rossi è stato protagonista del giovedì, con l'annuncio del suo ritiro a fine anno dalle competizioni, si inizia a fare sul serio e sulla pista del Red Bull Ring ad aggiudicarsi la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria è, a sorpresa, il giapponese Takaaki Nakagami su Honda, con il tempo di 1:23.805. Il cielo sereno e la pista asciutta permettono di trovare riferimenti che potrebbero, però, non essere utili per il weekend, visto che è prevista pioggia, e il nipponico è il più bravo, precedendo di meno di 8 centesimi lo spagnolo Joan Mir su Suzuki, che qui lo scorso anno rischiò di vincere il primo GP in carriera, preambolo di quello che sarebbe stato il suo sorprendente titolo iridato.

ITALIANI INDIETRO Oltre a Mir sono altri cinque gli spagnoli nelle primissime posizioni dopo le FP1 del Red Bull Ring, con Aleix Espargaro (Aprilia), Alex Rins (Suzuki), Pol Espargaro (Honda), Marc Marquez (Honda) e Maverick Vinales (Yamaha) a occupare le posizione tra la 3° e la 7°, raccolti tra i 4 e i 7 decimi di ritardo dalla vetta. Chiudono la top ten i due francesi Fabio Quartararo e Johann Zarco e l'australiano Jack Miller, per una Ducati un po' nascosta. Molto bene Dani Pedrosa, wild card del weekend con la KTM, nonostante una piccola caduta, mentre il primo degli italiani è Pecco Bagnaia, 12° con la sua Ducati. Gli altri azzurri: 14° Luca Marini, 16° Valentino Rossi, 19° Danilo Petrucci, 21° Enea Bastianini e 22° Lorenzo Savadori. Chiude la classifica Cal Crutchlow, che in questo weekend (e per i prossimi due) sostituisce l'infortunato Franco Morbidelli in sella alla Yamaha del team Petronas.