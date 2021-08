GP BELGIO IN TV La pausa estiva della Formula 1 si avvia a conclusione e da questo weekend si torna in pista per fare sul serio. Lewis Hamilton con caparbietà (Silverstone) e fortuna (Hungaroring) ha ripreso la vetta iridata, recuperando uno svantaggio netto su Max Verstappen, ma la sfida tra i due alfieri di Mercedes e Red Bull è ancora tutta da scrivere e il leggendario tracciato di Spa-Francorchamps sembra essere l'arena perfetta per la ripresa della tenzone. Proveranno in tanti a dar fastidio ai due protagonisti del mondiale, a partire dai rispettivi scudieri Valtteri Bottas e Sergio Perez, per poi passare ai piloti di Ferrari (Carlos Sainz e Charles Leclerc) e McLaren (Lando Norris e Daniel Ricciardo) che si stanno giocando una prestigiosa terza piazza iridata. Ma occhi ai possibili outsider, come il vincitore a sorpresa del Gran Premio d'Ungheria Esteban Ocon e ai vecchi leoni Fernando Alonso e Sebastian Vettel.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara. Per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni singola sessione. Infine, si potrà vedere l'evento in differita in chiaro anche su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 27 agosto

Prove libere 1: 11.30 – 12.30 (Live MotorBox dalle ore 11.15)

Prove libere 2: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Sabato 28 agosto

Prove libere 3: 12.00 – 13.00 (Live MotorBox dalle ore 11.45)

Qualifiche: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Domenica 29 agosto

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI IN DIFFERITA SU TV8

Sabato 28 agosto

Qualifiche: 18.00

Domenica 29 agosto

Gara: 18.00

TUTTO SUL GP DEL BELGIO 2021

Il circuito delle Ardenne presenta rettilinei da altissime velocità, ma anche curvoni rapidi dove è necessario avere una macchina incollata a terra per non perdere decimi preziosi. Inoltre, giusto a complicare un po’ il quadro complessivo, le temperature sono solitamente tutt’altro che estive, con la pioggia sempre dietro l’angolo. Con 7.004 metri di lunghezza, quella di Spa-Francorchamps è attualmente la pista più lunga del mondiale, tanto che saranno “soltanto” 44 i giri che le monoposto dovranno percorrere domenica prossima. 19 le curve, di cui 9 verso destra, ma in realtà basta nominare l’Eau Rouge-Raidillon, Pouhon, Blanchimont e la Chicane Bus Stop per capire che Spa non è una pista come le altre. A parte una piccola parentesi a Nivelles (1972 e 1974) e a Zolder (1973, dal 1975 al 1982 e 1984), il Gran Premio del Belgio si è sempre tenuto a Spa-Francorchamps. In calendario sin dal 1950, la gara non si è disputata solo in sei occasioni (1957, 1959, 1969, 1971, 2003, 2006). Il record della pista nella configurazione attuale appartiene a Lewis Hamilton, che lo scorso ottenne la pole position con il tempo di 1'41''252. Il britannico vinse anche la gara, per la quarta volta in carriera, tante quante sono le affermazioni di Kimi Raikkonen e Jim Clark, ma meno dei successi archiviati da Michael Schumacher (6) e Ayrton Senna (5). Tra i piloti iscritti al mondiale 2021 possono vantare successi a Spa anche Sebastian Vettel (tre volte), Daniel Ricciardo e Charles Leclerc.

Il fine settimana del Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, potrebbe essere condizionato dalla pioggia, attesa sia per il sabato delle qualifiche che per la domenica di gara. Le temperature saranno rigide, con massime di poco superiori ai 15 gradi e minime di poco superiori ai 10 per tutto il weekend. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 27 agosto: temperature: max 17°, min 11°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 80%, vento 16 km/h.

Sabato 28 agosto: temperature: max 17°, min 12°; rovesci, precipitazioni 50%, umidità 84%, vento 13 km/h.

Domenica 29 agosto: temperature: max 17°, min 12°; temporali sparsi, precipitazioni 40%, umidità 83%, vento 13 km/h.