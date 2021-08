LIVE SPA F1 Archiviata la lunga pausa estiva, necessaria per smaltire le scorie e ricaricare le batterie dopo la prima, intensa, parte di stagione, la F1 riparte in grande stile. A ospitare le monoposto più veloci al mondo c'è infatti l'Università dell'automobilismo di Spa-Francorchamps, il leggendario circuito immerso nella foresta delle Ardenne in cui si sono scritte tantissime pagine della storia del motorsport. E che, in questo bellissimo campionato 2021, segnerà un altro capitolo dell'intensa sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen: riuscirà l'asso olandese, nel primo dei suoi due Gp ''di casa'' (la prossima settimana nella vicina Zandvoort è in programma il Gp dei Paesi Bassi) a invertire il trend e accorciare il gap di 8 punti dal rivale per il titolo? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Belgio 2021.

GP del Belgio 2021 live dalle 14.45 di domenica 29 agosto. Seguilo con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.