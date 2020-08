LA STORIA Il GP Belgio è uno degli appuntamenti storici del Mondiale di F1, con sole sei edizioni saltate dal 1950 ad oggi. Il mitico circuito di Spa-Francorchamps è la sua sede attuale e lo è stato per la maggior parte della sua storia, tranne una breve parentesi sui tracciati di Nivelles e soprattutto Zolder, purtroppo celebre soprattutto per l'incidente che costò la vita a Gilles Villeneuve. La pista di Spa è l'ideale per esaltare le doti dei migliori piloti, perciò non stupisce che sia Michael Schumacher il più vincente con sei trionfi, seguito da Ayrton Senna con cinque. Tra le scuderie, Ferrari al comando con diciotto vittorie, contro le 14 della McLaren.

ALBO D'ORO GP BELGIO F1