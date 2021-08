LIVE SPA F1 Archiviata la lunga pausa estiva, necessaria per smaltire le scorie e ricaricare le batterie dopo la prima, intensa, parte di stagione, la F1 riparte in grande stile. A ospitare le monoposto più veloci al mondo c'è infatti l'Università dell'automobilismo di Spa-Francorchamps, il leggendario circuito immerso nella foresta delle Ardenne in cui si sono scritte tantissime pagine della storia del motorsport. E che, in questo bellissimo campionato 2021, segnerà un altro capitolo dell'intensa sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen: riuscirà l'asso olandese, nel primo dei suoi due Gp ''di casa'' (la prossima settimana nella vicina Zandvoort è in programma il Gp dei Paesi Bassi) a invertire il trend e accorciare il gap di 8 punti dal rivale per il titolo? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Belgio 2021.

Prove libere 3 GP del Belgio 2021 live dalle 11.45 di sabato 28 agosto. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.