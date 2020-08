ROUND 7 GP SPAGNA Dopo una settimana di pausa, siete pronti per un nuovo trittico di gare di Formula 1? Prima di approdare a Monza e al Mugello, però, sarà la volta della leggendaria pista di Spa-Francorchamps, un nastro d'asfalto da brivido che si srotola tra le foreste delle ardenne e dove la Formula 1 ha scritto pagine importanti della sua leggenda. Dopo sei gare Lewis Hamilton guida la classifica e arriva in Belgio con la sua imbattibile Mercedes e con un margine cospicuo sull'accoppiata Red Bull-Max Verstappen e sul compagno di team Valtteri Bottas, gli unici due che, in qualche occasione, sono riusciti quest'anno a dare fastidio al sei volte campione del mondo. Un anno fa qui vinse Charles Leclerc, ma sembra passata un'era geologica da quel dì, e sarà quasi impossibile ripetersi per il monegasco e per la Ferrari in generale, che senza il motore dello scorso anno potrà solo puntare a un posto al di sotto del podio. Occhi puntati dunque sulla Racing Point, ma anche su McLaren e Renault, due scuderie in ascesa.

SPA-FRANCORCHAMPS, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

Il circuito delle Ardenne presenta rettilinei da altissime velocità, ma anche curvoni rapidi dove è necessario avere una macchina incollata a terra per non perdere decimi preziosi. Inoltre, giusto a complicare un po’ il quadro complessivo, le temperature sono solitamente tutt’altro che estive, con la pioggia sempre dietro l’angolo. Con 7.004 metri di lunghezza, quella di Spa-Francorchamps è attualmente la pista più lunga del mondiale, tanto che saranno “soltanto” 44 i giri che le monoposto dovranno percorrere domenica prossima. 19 le curve, di cui 9 verso destra, ma in realtà basta nominare l’Eau Rouge-Raidillon, Pouhon, Blanchimont e la Chicane Bus Stop per capire che Spa non è una pista come le altre.

SPA-FRANCORCHAMPS, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista di Silverstone, considerata di livello 4 su 5 (Hard) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 13%

Numero di frenate: 7

Curve più impegnative: 18, 1 e 5.

Secondo i tecnici Brembo il Circuit de Spa-Francorchamps rientra nella categoria dei circuiti più impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4, identico alla pista di Monza su cui si correrà fra una settimana. Considerata la pista più completa del Campionato del Mondo di Formula 1 per la combinazione di curve e rettilinei di ogni tipo, si contraddistingue per la presenza di tre frenate prolungate, superiori tutte ai 2 secondi e mezzo, un valore inavvicinabile per tutte le curve di Silverstone. Pur essendo la pista più lunga del Mondiale, i freni vengono usati appena 7 volte al giro, lo stesso numero del Red Bull Ring che però è più corto di quasi 2,7 km. I freni vengono usati per 13 secondi e un terzo, equivalenti ad appena il 13 per cento della durata complessiva della gara. All’Hungaroring invece l’impiego era stato del 23 per cento. In 6 di queste frenate la decelerazione supera i 4 g mentre alla curva 9 è di appena 0,9 g: non a caso in quel punto le monoposto necessitano di una diminuzione di velocità di soli 30 km/h, ottenibile in appena mezzo secondo e un carico sul pedale di 6 kg. Invece alle curve 1, 5 e 8 il carico supera i 120 kg, arrivando fino a 174 kg. Delle 7 frenate del GP Belgio 3 sono considerate altamente impegnative per i freni, 2 sono di media difficoltà e le restanti 2 sono light. La più dura per l’impianto frenante è la curva 18: le monoposto vi arrivano a 333 km/h e scendono a 92 km/h in soli 134 metri. Ai piloti di Formula 1 basta frenare per 2,78 secondi ma devono applicare una forza di 207 kg sul pedale del freno ed affrontare una decelerazione di 5,9 g.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP BELGIO 2020

A parte una piccola parentesi a Nivelles (1972 e 1974) e a Zolder (1973, dal 1975 al 1982 e 1984), il Gran Premio del Belgio si è sempre tenuto a Spa-Francorchamps. In calendario sin dal 1950, la gara non si è disputata solo in sei occasioni (1957, 1959, 1969, 1971, 2003, 2006). Quasi inutile dire a chi appartiene il titolo di “King of Spa”, perché la risposta Michael Schumacher – sei successi in carriera, che avrebbero anche potuto essere di più se si fossero disputate le edizioni 2003 e 2006, se non fosse stato infortunato nel 1999, ma anche senza la squalifica nel 1994 – è fin troppo scontata. Cinque sono le vittorie di Ayrton Senna mentre, tra i piloti in attività, il “padrone di casa” è Kimi Raikkonen, a quota quattro primi posti (insieme a Jim Clark). Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono invece appaiati a tre successi a testa, con Daniel Ricciardo fermo a una vittoria (ottenuta nel 2014) e Charles Leclerc che l'ha raggiunto lo scorso anno, al primo successo in Formula 1. Le qualifiche sono invece il regno di Hamilton, che comanda le statistiche con ben cinque pole position, mentre Schumi è incredibilmente fermo alla sola partenza al palo datata 2002. Gli altri partenti dalla prima posizione che saranno al via domenica sono Raikkonen, Vettel e Leclerc. Tra i team la Ferrari ha una bella tradizione tra le Ardenne, con 18 vittorie (Seconda la McLaren a quota 14) e 14 pole position (la McLaren ne ha 11).

PREVISIONI METEO DEL GP BELGIO 2020

Pioggia e meteo variabile per tutto il weekend, con temperature già autunnali. Il Belgio non farà sconti alla Formula 1 nel weekend della settima gara dell'anno. Nel dettaglio i dati di weather.com

Venerdì 28 agosto – Precipitazioni sparse, 50% possibilità di precipitazioni, temperature tra gli 10°C e i 17°C, umidità: 74%

Sabato 29 agosto – Rovesci, 50% possibilità di precipitazioni, temperature tra gli 10°C e i 16°C, umidità: 77%

Domenica 30 agosto – Rovesci, 80% possibilità di precipitazioni, temperature tra gli 8°C e i 16°C, umidità: 82%.

GP BELGIO 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

L'ALBO D'ORO DEL GP BELGIO

Ecco l'albo d'oro del Gran Premio del Belgio, che si disputa dal 1950 nel Mondiale di Formula 1

