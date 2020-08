SPA F1 Dopo una ristoratrice settimana di pausa, la Formula 1 si appresta a tornare in pista per un altro caldissimo trittico che vedrà grande protagonista il Bel Paese. Prima di Monza e del debutto assoluto del Mugello nel calendario iridato, il circus fa però tappa su un altro mitico circuito su cui si sono scritte pagine bellissime della storia della categoria regina: Spa-Francorchamps. Il tracciato che si snoda nel bel mezzo della foresta delle Ardenne ospita come da consuetudine il Gran Premio del Belgio, in questo caso settima prova del mondiale 2020 di Formula 1.

GP BELGIO IN TV Anche in questo fine settimana gli orari saranno quelli tipici dei weekend europei: le prime prove libere si svolgeranno alle 11.00 e alle 15.00 di venerdì, con prove libere 3 alle 12.00 di sabato seguite a ruota dalle qualifiche, alle ore 15.00; come sempre, la gara prenderà poi il via alle 15.10 di domenica. L’intero appuntamento è trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport F1 HD e dagli omologhi servizi online, SkyGo e NowTV. Per i non abbonati alla pay-tv, è confermata la differita in chiaro su TV8 di qualifiche e gara, così come le cronache in diretta testuale di tutte le sessioni su MotorBox. Di seguito il dettaglio di tutti gli orari tv e streaming su internet del fine settimana del GP del Belgio 2020.

COME GUARDARE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD

Venerdì 28 agosto

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 29 agosto

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 30 agosto

Gara: 15.10

COME GUARDARE LA F1 IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLA DIFFERITA SU TV8

Sabato 29 agosto

Qualifiche: 18.30 – 19.30

Domenica 30 agosto

Gara: 18.10

COME SEGUIRE LA F1 SU INTERNET? GLI ORARI DELLA CRONACA LIVE SU MOTORBOX

Venerdì 28 agosto

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 29 agosto

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 30 agosto

Gara: dalle 14.45

