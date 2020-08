I VIDEO DA SPA Dopo solo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in pista per il quarto Gp di questo infuocato agosto all'insegna dei motori. A ospitare il circus è un tracciato in cui si sono scritte pagine memorabili della storia dell'automobilismo: il mitico circuito di Spa-Francorchamps dove la Ferrari si è imposta nelle ultime due edizioni con Sebastian Vettel (2018) e Charles Leclerc (2019). In questo articolo raccogliamo come sempre tutti i video highlight delle sessioni del fine settimana del Gran Premio del Belgio 2020.

HIGHLIGHT GARA GP BELGIO 2020

Domenica 30 agosto, ore 15.10

HIGHLIGHT QUALIFICHE GP BELGIO 2020

Sabato 29 agosto, ore 15.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 3 GP BELGIO 2020

Sabato 29 agosto, ore 12.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 2 GP BELGIO 2020

Venerdì 28 agosto, ore 15.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 1 GP BELGIO 2020

Venerdì 28 agosto, ore 11.00