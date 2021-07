GP UNGHERIA IN TV A due settimane dal bollente Gran Premio della Gran Bretagna, si torna in pista per un nuovo round, è proprio il caso di dire, nella lunga sfida per l'iride tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. I due piloti in fuga in classifica sono reduci dall'incredibile botto di Silverstone, e questo ha elevato l'attesa a livelli incredibili per la gara in Ungheria. All'Hungaroring si presentano con buone ambizioni anche altri team però, McLaren e Ferrari in primis, soprattutto dopo le ottime cose viste nel weekend britannico.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara. Per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni sessione. Infine, si potrà vedere l'evento in differita in chiaro anche su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 30 luglio

Prove libere 1: 11.30 – 12.30 (Live MotorBox dalle ore 11.15)

Prove libere 2: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Sabato 31 luglio

Prove libere 3: 12.00 – 13.00 (Live MotorBox dalle ore 11.45)

Qualifiche: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Domenica 1 agosto

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI IN DIFFERITA SU TV8

Sabato 31 luglio

Qualifiche: 18.30

Domenica 1 agosto

Gara: 18.00

TUTTO SUL GP DI UNGHERIA 2021

Il circuito dell'Hungaroring ospita ininterrottamente la Formula 1 dal 1986 e domenica lo farà per la 36° volta nella sua storia. A causa del suo tortuoso layout e delle poche possibilità di sorpasso che offre, molti dei gran premi disputati qui si sono qui trasformati nel famoso ''trenino ungherese'', ma più di un campione è riuscito a trovare il modo di sorpassare i rivali anche in Ungheria: indimeticabile la manovra compiuta proprio nel GP inaugurale da Nelson Piquet alla prima curva su Ayrton Senna. Quella curva è stata poi modificata nel 2003 al fine di allungare la staccata e produrre un chiaro punto di sorpasso. Due le zone DRS, in curva 1 e 2, attivabili dal medesimo detection point prima dell'ultima curva (la 14). Il giro più veloce mai corso in Ungheria risale alla scorsa stagione, con Lewis Hamilton in grado di strappare la pole girando in 1'13''447. Anche il record ufficiale risale alla gara scorsa, ed è sempre del britannico che ha girato in 1'16''627 la domenica della gara. L'Hungaroring è lungo 4,381 km che i piloti dovranno percorrere domenica per 70 volte.

Il fine settimana del Gran Premio d'Ungheria nella località di Mogyorod, vicino Budapest, dove sorge l'Hungaroring, potrebbe essere condizionato dalla pioggia, attesa sia per il sabato delle qualifiche che per la domenica di gara. Le temperature saranno comunque estive. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Giovedì 30 luglio: temperature: max 33°, min 19°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 43%, vento 11 km/h.

Sabato 31 luglio: temperature: max 30°, min 18°; temporali sparsi, precipitazioni 60%, umidità 53%, vento 14 km/h.

Domenica 1 agosto: temperature: max 27°, min 16°; temporali sparsi, precipitazioni 50%, umidità 55%, vento 14 km/h.