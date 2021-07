MERCEDES ALL'ATTACCO Doveva essere una pista favorevole alla Red Bull di Max Verstappen e invece, almeno in questo primo venerdì di prove libere, abbiamo visto la Mercedes fare la voce grossa, con un Valtteri Bottas in grado di prendersi la miglior prestazione assoluta nelle PL2 e un Lewis Hamilton mattatore nel consueto long run pomeridiano. Al netto di un possibile nascondino ad opera dell'olandese leader del mondiale, il dato del primo giorno di attività a Budapest è quello di una Mercedes che va all'attacco e che vuole tentare il sorpasso iridato, magari portando Sir Lewis al successo numero 100 in carriera. In tutto questo, in un'inizio di weekend in cui i pronostici non sembrano rispettati, anche la Ferrari arranca e, con Leclerc e Sainz, si posiziona fuori dalla top-10, alle spalle anche di Alpine e Aston Martin.

F1 GP AUSTRIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DI PL1 E PL2 IN DIRETTA INSTAGRAM E I CONSIGLI SUL FANTASY F1