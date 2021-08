OCON NEL CAOS Una gara pazza, bagnata dalla pioggia e caratterizzata da incidenti clamorosi che hanno messo fuori gioco i principali protagonisti. E poi ancora strategie, gomme d’asciutto montate troppo in ritardo, rimonte furibonde su un tracciato dove il sorpasso non è mai banale. Insomma, quello del Gp d’Ungheria 2021 è stato un vero e proprio caos, dominato a sorpresa da Esteban Ocon e dall’Alpine, al primo successo nella storia della categoria. Il francesino regola così Sebastian Vettel (squalificato cinque ore dopo la bandiera a scacchi per un'infrazione tecnica sulla benzina) e lo stesso Lewis Hamilton, partito in pole ma poi scivolato in fondo al gruppo per essere rimasto l’unico con gomme intermedie mentre la pista era già asciutta. Un errore tattico che però fa comunque sorridere gli uomini Mercedes: con Verstappen fuori dai giochi e alla fine solo decimo, il campione britannico recupera e sorpassa il rivale in classifica generale. Di questo e altro ancora abbiamo parlato nella nostra consueta diretta Instagram di fine sessione: qualora ve la foste persa, eccovi la video-analisi del Gp Ungheria 2021 sulla nostra pagina @MotorBoxSport.

F1 GP UNGHERIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA IN DIRETTA INSTAGRAM