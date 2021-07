SOVRASTERZO FATALE Grosso spavento per Mick Schumacher nel corso dell'ultima sessione di prove libere del GP Ungheria 2021. Il pilota della Haas ha perso il controllo della sua vettura in curva 11 del circuito dell'Hungaroring, subendo un sovrasterzo che lo ha portato a sbattere con il lato sinistro contro le barriere di protezione. Impatto piuttosto forte, calcolato in 30G di forza laterale (quello di Max Verstappen a Silverstone è stato di 51G) con la VF-21 che ha riportato vistosi danni. Di seguito, ecco le immagini video dell'incidente.

OK DAI MEDICI Il figlio del sette volte iridato ha subito voluto tranquillizzare tutti confermando via radio di stare bene, anche se per uscire dall'abitacolo ha avuto bisogno dell'aiuto di due commissari di pista. Le sue buone condizioni fisiche sono poi stato confermate dopo i controlli medici di rito. Difficile però, per via delle condizioni della macchina, la partecipazione di Schumacher alle qualifiche in programma alle ore 15.