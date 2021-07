LEWIS VS MAX Nel fine settimana in cui Max Verstappen aveva giurato la sua voglia di rivincita nei confronti della Mercedes dopo il botto di Silverstone, è invece proprio il campione del mondo in carica a festeggiare: pole position numero 101 per Sir Lewis Hamilton, che segna un giro monstre in Q3 e poi amministra, non senza un po' di astuzia, disturbando l'ultimo tentativo dell'olandese di casa Red Bull. Il risultato finale è che le Frecce nere tornano a fare paura, monopolizzano la prima fila e infliggono distacchi pesanti (4 decimi separano i due pretendenti al titolo) ai diretti avversari.

FERRARI DELUDE Oltre agli uomini di Milton Keynes, in seconda fila e protagonisti di una scelta gomme differenziata rispetto ai rivali Mercedes - Verstappen e Perez domani all'attacco con le Soft in partenza - i grandi delusi di giornata non possono che essere i piloti della Ferrari: Charles Leclerc è solo settimo, a 13 millesimi dal quinto posto di un sorprendente Pierre Gasly, mentre Carlos Sainz, apparso decisamente in palla per tutto il weekend, scatterà quindicesimo dopo essere finito rovinosamente contro il muro nella Q2. Un errore grave che mette decisamente in salita il prosieguo del weekend dello spagnolo, specie su un circuito dove il sorpasso è tutt'altro che banale. Di questo e altro ancora abbiamo parlato nella nostra consueta diretta Instagram di fine sessione: qualora ve la foste persa, eccovi la video-analisi delle qualifiche del Gp Ungheria 2021 sulla nostra pagina @MotorBoxSport.

F1 GP UNGHERIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA INSTAGRAM