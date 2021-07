APPUNTAMENTO DI MEZZA ESTATE Come ormai d'abitudine, il tortuoso tracciato dell'Hungaroring ospita l'ultimo appuntamento prima della sosta estiva del Mondiale di F1. Il GP Ungheria, appuntamento presente fin dagli anni '80 del secolo scorso, nel 2020 ha visto la vittoria di Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen. Il britannico aveva ottenuto anche la pole position con il tempo di 1:13.447.

RISULTATI GP UNGHERIA 2021

PL3 - LEWIS SI SCALDA La terza e ultima sessione di prove libere del GP Ungheria si chiude con il miglior tempo di Lewis Hamilton, terzo diverso pilota a terminare con il miglior tempo nelle tre sessioni disputate. Max Verstappen segue a soli 88 millesimi, terzo tempo per Valtteri Bottas. Le due Ferrari guidano il gruppo degli altri, dove appare non riuscire a svettare la Red Bull di Sergio Perez. Incidente per Mick Schumacher che sbatte contro le barriere danneggiando molto la sua Haas.

F1 GP UNGHERIA 2021, RISULTATI PL3

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.824 20 2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:16.914 0.088 13 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:17.055 0.229 15 4 Carlos Sainz Ferrari 1:17.497 0.671 20 5 Charles Leclerc Ferrari 1:17.520 0.694 16 6 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:17.772 0.946 12 7 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:17.917 1.091 12 8 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:17.942 1.116 15 9 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:17.992 1.166 15 10 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:18.050 1.224 16 11 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:18.115 1.289 17 12 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:18.174 1.348 15 13 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:18.235 1.409 15 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1.18.461 1.635 25 15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:18.683 1.857 21 16 George Russell Williams-Mercedes 1:18.794 1.968 14 17 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:18.821 1.995 15 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:19.113 2.287 14 19 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:19.406 2.580 15 20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:19.933 3.107 16

RISULTATI DEL VENERDI'

PL2 - LA RISPOSTA MERCEDES La seconda sessione di prove libere del GP Ungheria ha visto la risposta Mercedes alla Red Bull. Valtteri Bottas ha ottenuto il miglior tempo, precedendo di soli 27 millesimi Lewis Hamilton. Tre i decimi di distacco inflitti a Max Verstappen, mentre l'altra Red Bull di Sergio Perez è quinta alle spalle anche di Esteban Ocon. Fuori dalla top10 le due Ferrari.

F1 GP UNGHERIA 2021, RISULTATI PL2

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:17.012 29 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.039 0.027 27 3 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:17.310 0.298 24 4 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:17.759 0.747 29 5 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:17.824 0.812 23 6 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:18.113 1.101 31 7 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:18.169 1.157 27 8 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:18.228 1.216 31 9 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:18.313 1.301 25 10 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:18.320 1.308 30 11 Charles Leclerc Ferrari 1:18.370 1.358 30 12 Carlos Sainz Ferrari 1:18.441 1.429 32 13 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:18.737 1.725 26 14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:19.277 2.265 21 15 George Russell Williams-Mercedes 1:19.292 2.280 29 16 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:19.479 2.467 30 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:19.671 2.659 3 18 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:19.817 2.805 29 19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:20.186 3.174 28 20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:21.881 4.869 28

PL1 - A MAX IL PRIMO ROUND La prima sessione di prove libere del GP Ungheria 2021 vede subito riaccendersi la sfida tra Red Bull e Mercedes, con Max Verstappen che ottiene il miglior tempo davanti a Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Incoraggiante quarto tempo per la Ferrari di Carlos Sainz, mentre un incidente con impatto contro le barriere chiude anticipatamente la mattina di Yuki Tsunoda.

F1 GP UNGHERIA 2021, RISULTATI PL1