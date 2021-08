SCONTRO EPICO L'emozionante GP Ungheria ha vissuto uno dei suoi momenti più spettacolari nei giri finali, grazie al duello senza esclusione di colpi tra Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Lo spagnolo è riuscito a tenere dietro il britannico, che oltre a disporre di una vettura superiore montava gomme medie più fresche, rintuzzando per 8 giri gli attacchi dell'ex compagno di squadra. La sua resistenza è stata fondamentale per garantire la vittora finale all'altra Alpine di Esteban Ocon, basti pensare che al termine dell'ultimo giro Hamilton è poi transitato sul traguardo subito alle spalle dell'Aston Martin di Sebastian Vettel, secondo sotto la bandiera a scacchi (e poi squalificato, decisione contro cui la sua squadra ha fatto ricorso).

CLASSICHE LAMENTELE Dopo alcune dure manovre di difesa di Alonso, Hamilton si è lamentato via radio per la condotta dello spagnolo definita ''pericolosa a questa velocità''. Nelle interviste al termine del gran premio, l'ex ferrarista ha replicato così alle parole del leader del campionato: ''Lewis si lamenta sempre. Non ho sentito nulla dalla FIA, quindi immagino che vada bene''. In effetti, dagli steward non è arrivata nessun richiamo riguardo le mosse di Alonso, che ad esempio non ha mai cambiato traiettoria in frenata e quindi non ha rischiato alcuna punizione.

Post race interview with Fernando Alonso: Lewis always compains#HungarianGP pic.twitter.com/cVPrn3rjtN — Alpine F1 updates (@startonpole) August 1, 2021

SORPASSO IN RITARDO Se la frase sulle lamentele di Hamilton è stata pronunciata in tono anche ironico da Alonso, come si evince dal video qui sopra, più velenosa è stata la successiva considerazione sui tanti giri che il britannico ha impiegato per superarlo: ''Non sapevo che probabilmente tutto ciò sarebbe bastato per tenere la vittoria di Esteban, ma comunque eravamo a dieci giri dalla fine, abbiamo provato a tenere la posizione ma alla fine non è stato possibile. Lewis aveva un ritmo incredibile, non è bastato. Onestamente, penso che Lewis abbia commesso un piccolo errore nelle ultime due curve prima del rettilineo, questa è la mia onesta opinione. Poiché aveva così tanto ritmo, non puoi perdere otto giri per passare con quel vantaggio di passo. E infatti, dopo aver cambiato alcune traiettorie, ha passato Sainz al giro successivo. Non è stato difficile il suo sorpasso, ma gli ci sono voluti quattro o cinque giri per capirlo, questa è la mia opinione''.

FINALMENTE FORTUNA Sull'eccellente risultato di squadra dell'Alpine, Alonso ha infine aggiunto: ''Ovviamente per la squadra la vittoria è stata strepitosa. Esteban è stato fortunato nella prima partenza, ma siamo stati sfortunati in altre gare, quindi non ci diremo dispiaciuti per essere stati fortunati qui''.