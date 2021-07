LIVE BUDAPEST F1 Resta solo un ultimo appuntamento prima della lunga e meritata pausa estiva. La Formula 1, dopo i fatti di Silverstone che hanno reso ancora più infuocato il luglio delle corse, fa adesso tappa all'Hungaroring di Budapest per l'undicesimo Gp stagionale che ci porta - quasi - al giro di boa delle 23 gare in calendario. Ovviamente, anche nel toboga magiaro, pista storicamente lenta e tortuosa, dove è difficile sorpassare, si rinnoverà la sfida al vertice tra Mercedes e Red Bull, con un Max Verstappen voglioso di mettere a segno una vittoria che lo riporterebbe in fuga da Lewis Hamilton. L'olandese, però, non ha mai vinto in Ungheria, mentre il supercampione, che si è imposto già otto volte in passato, va a caccia di una nona affermazione da record che lo porterebbe a quota 100 successi in carriera. Chi avrà la meglio? Sarà una lotta a due oppure anche la Ferrari, dopo quanto di buono mostrato a Monte Carlo, Baku e Silverstone, potrà tornare a dire la sua nella zona podio? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live su MotorBox la cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del weekend del Gp d'Ungheria 2021.

Prove libere 1 GP d'Ungheria 2021 live dalle 11.15 di venerdì 30 luglio. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.