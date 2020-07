ROUND 3 GP UNGHERIA Dopo due gare in Austria la Formula 1 trasloca nella vicina Ungheria, dove le restrizioni anti Covid-19 sono, se possibile, ancor più rigide. Sul tracciato magiaro ci si presenta con una Mercedes già dominante, con Valtteri Bottas in vetta al mondiale e Lewis Hamilton a inseguire a sei punti di distacco. Le caratteristiche del tracciato potrebbero favorire un bel rimescolamento dei valori alle loro spalle, con Max Verstappen - lo scorso anno tra i protagonisti del weekend, che spera di poter riaprire un mondiale che sembra già indirizzato verso Stoccarda, sfruttando una Red Bull apparsa come l'unica possibile antagonista delle Frecce d'argento. La Ferrari, invece, dovrebbe arrivare in Ungheria con gli attesi aggiornamenti che - nella speranza dei tecnici di Maranello - le dovrebbero permettere di emergere dalla pancia del gruppo, dove in questo momento si trova invischiata, superata nelle prestazioni da Racing Point e McLaren. Charles Leclerc e Sebastian Vettel dovranno inoltre farsi perdonare le prestazioni incolori emerse in Austria, per il monegasco nel secondo weekend con l'incidente che ha messo fuori gara anche il tedesco, e per Seb - a livello prestazionale - in entrambi.

HUNGARORING, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

Il circuito dell'Hungaroring ospita ininterrottamente la Formula 1 dal 1986 e domenica lo farà per la 35° volta nella sua storia. A causa del suo tortuoso layout e delle poche possibilità di sorpasso che offre, molti dei gran premi disputati qui si sono qui trasformati nel famoso ''trenino ungherese'', ma più di un campione è riuscito a trovare il modo di sorpassare i rivali anche in Ungheria: indimeticabile la manovra compiuta proprio nel GP inaugurale da Nelson Piquet alla prima curva su Ayrton Senna. Quella curva è stata poi modificata nel 2003 al fine di allungare la staccata e produrre un chiaro punto di sorpasso. Due le zone DRS, in curva 1 e 2, attivabili dal medesimo detection point prima dell'ultima curva (la 14). Il giro più veloce mai corso in Ungheria risale alla scorsa stagione, con l'olandese Max Verstappen in grado di strappare la pole girando in 1'14''758. Anche il record ufficiale risale alla gara scorsa, con Verstappen che ha girato in 1'17''103, strappando un primato che resisteva dal lontano 2004, a Michael Schumacher. L'Hungaroring è lungo 4,381 km che i piloti dovranno percorrere domenica per 70 volte.

HUNGARORING, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie ai dati della Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista dell'Hungaroring di Budapest, considerata di livello 3 su 5 (Medium) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 23%

Numero di frenate: 11

Curve più impegnative: 1, 12 e 2.

Secondo i tecnici Brembo l’Hungaroring rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3, identico a quello ottenuto da altre piste come Spielberg e Barcellona. ​I​l record della pista appartiene a Max Verstappen, autore di un giro ad una media di 211,5 km/h. Una media bassa rispetto agli altri tracciati che dimostra l’estrema tortuosità della pista e la necessità di utilizzare un alto carico aerodinamico. La pista ungherese presenta 11 punti di frenata, per un tempo totale sul giro di utilizzo dei freni di quasi 18 secondi, tra i più alti del Mondiale, 7,7 decimi in più del Red Bull Ring. Dalla partenza alla bandiera a scacchi i freni sono in funzione per oltre 20 minuti.​ Dallo spegnimento del semaforo al traguardo ciascun pilota esercita un carico totale sul pedale del freno di 56 tonnellate, tra i più alti del Mondiale 2020. Uno sforzo notevole per i piloti che si somma alle alte temperature ambientali del periodo. ​Delle 11 frenate del GP Ungheria 3 sono considerate altamente impegnative per i freni, una è di media difficoltà e le restanti 7 sono light. La più temuta è la prima curva dopo il traguardo: le monoposto vi arrivano a 346 km/h e scendono a 109 km/h in soli 137 metri. I piloti esercitano un carico sul pedale del freno di 182 kg per 2,58 secondi e subiscono una decelerazione di 5,5 g. Di seguito tutti i dati relativi alle frenate dell'Hungaroring forniti da Brembo. Per leggerli più chiaramente basta scorrere la galleria a fondo pagina, dove è disponibile anche l'interessante video sugli ''hardest breaking point'', i punti di frenata più impegnativi del tracciato.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP UNGHERIA 2020

Sono ben sette le affermazioni di Lewis Hamilton in Ungheria (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018 e 2019), uno dei terreni di caccia preferiti dal britannico che ha vinto la gara dello scorso anno precedendo Max Verstappen e Sebastian Vettel. Vincendo domenica Lewis potrebbe raggiungere Schumacher come pilota più vincente nello stesso GP e sulla stessa pista (il tedesco vanta 8 affermazioni nel GP di Francia a Magny Cours). Anche per Sebastian Vettel l'Ungheria è una buona pista, vi vinse nel 2017 e nel 2015, nel 2014 era stato invece Daniel Ricciardo, al termine di una rimonta finale entusiasmante, a far fuori Alonso, Hamilton e Rosberg negli ultimi giri, conquistando la sua seconda vittoria in Formula 1. Sono solo questi tre i piloti ad aver trionfato in Ungheria tra quelli iscritti al mondiale. Nella classifica assoluto, dietro a Hamilton troviamo Michael Schumacher con 4 successi e Ayrton Senna con 3. Accanto a Vettel ci sono a quota 2 successi anche Nelson Piquet, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen e Jenson Button. Tra i team invece è la McLaren ad ave vinto più volte sulla pista magiara, con 11 primi posti, davanti alle 7 di Williams e Ferrari e alle 4 della Mercedes.

PREVISIONI METEO DEL GP UNGHERIA 2020

Atteso un weekend di piogge e precipitazioni sparse all'Hungaroring per questo fine settimana, con le perturbazioni che dovrebbero imperversare su Mogyorod, cittadina a una manciata di Km di Budapest che ospita il tracciato, tutti e tre i giorni del weekend. Nel dettaglio i dati di weather.com

Venerdì 17 luglio – Rovesci, 50% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 12°C e i 19°C.

Sabato 18 luglio – Precipitazioni sparse, 30% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 14°C e i 23°C.

Domenica 19 luglio – Precipitazioni sparse, 40% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 14°C e i 24°C.

