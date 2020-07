GP UNGHERIA IN TV Dopo il lunghissimo inverno a motori spenti la Formula 1 del post-Covid non si ferma più. E, archiviati due fine settimana di gare al Red Bull Ring, il circus si sposta in Ungheria per il terzo round in 15 giorni di attività. A ospitare la massima serie è l’Hungaroring di Budapest, ormai da anni appuntamento fisso dell’estate dei motori. Ma come seguire in tv e sul web la terza gara della stagione 2020 di F1? Confermati gli orari “classici” delle corse europee con lo spegnimento dei semafori in programma per le 15.10 di domenica 19 luglio. A trasmettere tutto il weekend in diretta tv esclusiva sarà ancora una volta Sky Sport F1 – e le affiliate SkyGo e NowTv in streaming sul web – mentre i non abbonati dovranno aspettare le 18 di sabato e le 18.10 di domenica per la differita integrale del Gp. Non mancherà, come al solito, la diretta testuale di MotorBox, che racconterà minuto per minuto tutti gli avvenimenti in pista, con conseguente commento a caldo live sulla pagina Instagram @MotorBoxSport. Di seguito il dettaglio di tutti gli orari tv e streaming su internet del fine settimana del GP d’Ungheria 2020.

COME GUARDARE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD

Venerdì 17 luglio

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 18 luglio

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 19 luglio

Gara: 15.10

COME GUARDARE LA F1 IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLA DIFFERITA SU TV8

Sabato 18 luglio

Qualifiche: 18.00 – 19.00

Domenica 19 luglio

Gara: 18.10

COME SEGUIRE LA F1 SU INTERNET? GLI ORARI DELLA CRONACA LIVE SU MOTORBOX

Venerdì 17 luglio

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 18 luglio

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 19 luglio

Gara: dalle 14.45

Circa mezz'ora dopo la fine dell'ultima sessione di ogni giornata, saremo in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un commento a caldo di quanto visto in pista.