I VIDEO DEL WEEKEND Per il terzo fine settimana consecutivo, la Formula 1 riaccende i motori e lo fa per il Gran Premio d'Ungheria 2020. Il round 3 di questo mondiale atipico segnato dal coronavirus non si corre dunque ancora al Red Bull Ring ma sul circuito magiaro dell'Hungaroring, situato a pochi chilometri dalla capitale Budapest. In questo articolo raccogliamo come sempre i video highlight di tutte le sessioni del fine settimana.

HIGHLIGHT GARA GP UNGHERIA 2020

Domenica 19 luglio, ore 15.10

HIGHLIGHT QUALIFICHE GP UNGHERIA 2020

Sabato 18 luglio, ore 15.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 3 GP UNGHERIA 2020

Sabato 18 luglio, ore 12.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 2 GP UNGHERIA 2020

Venerdì 17 luglio, ore 15.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 1 GP UNGHERIA 2020

Venerdì 17 luglio, ore 11.00