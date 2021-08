RISCHIO SQUALIFICA È stato uno dei grandissimi protagonisti del caotico Gran Premio d’Ungheria 2021, terminato sul secondo gradino del podio. Sebastian Vettel è però adesso a serio rischio di perdere questo risultato a causa di quanto accaduto dopo la bandiera a scacchi: il tedesco, ha infatti parcheggiato la sua Aston Martin AMR21 nella zona di curva-12, rientrando nel paddock a piedi per recarsi di corsa nella zona delle interviste. Una manovra che, pur non essendo consentita, solitamente porta a un warning o una reprimenda, purché sulla macchina ci sia la benzina sufficiente per eseguire i controlli di rito sulla regolarità del carburante utilizzato.

PERCHÉ SEBASTIAN VETTEL RISCHIA LA SQUALIFICA DAL GP UNGHERIA 2021?

E proprio questa sarebbe la grossa spada di Damocle sulla testa del quattro volte campione del mondo: se, da regolamento, è previsto che i commissari debbano poter estrarre a fine gara almeno un litro di carburante per poterlo analizzare, sulla macchina di Vettel erano invece rimasti solo 0.3 litri di benzina. Un’infrazione tecnica piuttosto grave che, solitamente, viene penalizzata con la squalifica dall’rodine d’arrivo della corsa. Non c’entra con il rischio della squalifica il fatto di aver parcheggiato l’auto in pista e non averla riportata in pit-lane, infrazione di procedura che porta di norma a una reprimenda o un warning.

IL CASO DELLA MAGLIETTA ARCOBALENO Nei minuti successivi alla bandiera a scacchi si era poi anche sparsa la voce che Vettel fosse a rischio squalifica per aver indossato la maglietta arcobaleno durante l’esecuzione dell’inno nazionale ungherese, in risposta alle leggi anti-LGBTQ+ volute dal governo di Viktor Orban. Anche in questo caso c’è stata una mera infrazione del protocollo che impone ai piloti di omaggiare il Paese ospitante senza magliette o simboli: a causa di questa infrazione Vettel è stato – insieme a Bottas, Sainz e Stroll, tutti “beccati” con ancora indosso la t-shirt #WeRaceAsOne – rimproverato con la prima reprimenda della stagione.

Seguono aggiornamenti