BENE DUCATI E ROSSI! La terza e decisiva sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna si chiude con quarto d'ora scoppiettante, denso di miglioramenti e caschi rossi. A spuntarla alla fine è Jack Miller, che il suo miglior tempo lo fa a 10 minuti dalla fine: 1:59.288 per il ducatista che ha preceduto la Yamaha di Fabio Quartararo di 29 millesimi e l'Aprilia di Aleix Espargarò di 98 millesimi. Ma protagonisti degli ultimi minuti sono stati gli italiani Francesco Bagnaia e Valentino Rossi, uno dietro l'altro, si sono prima presi la Q2 con il 5° e 7° tempo, poi stavano entrambi migliorando nel loro ultimo tentativo, con un Rossi in vantaggio di 2 decimi nel primo settore, ma i due hanno dovuto smorzare la manopola del gas quando hanno incontrato per strada la KTM fumante di Danilo Petrucci.

''OCCHIO'' A MARQUEZ Alla sessione di qualifica decisiva si sono qualificati nache Jorge Martin (quarto), Pol Espargaro (sesto e caduto nel finale), Joan Mir (ieri in difficoltà, oggi ottavo e più a suo agio con la Suzuki del compagno Rins, caduto), Brad Binder e Marc Marquez, quest'ultimo con un piccolo problema all'occhio dopo la caduta di ieri, causato da un minuscolo detrito finitogli nel bulbo oculare. Il primo escluso dalla Q2 è il ducatista Johann Zarco, rimasto fuori per mezzo decimo, poi Taka Nakagami, Cal Crutchlow, Alex Marquez, Alex Rins e Iker Lecuona. Il terzo italiano è Danilo Petrucci, 17° e - come accennato - con la moto kappaò nel finale. Il ternano ha preceduto di 3 millesimi la coppia di ducatisti Luca Marini ed Enea Bastianini, mentre sempre in difficolà Miguel Oliveira con la KTM, nelle retrovie in queste tre sessioni di libere e davanti solamente al debuttante Jake Dixon con la Yamaha. Assente Lorenzo Savadori, infortunato e generoso ieri nel provare a salire in moto nonostante la fresca operazione alla gamba, che lo ha costretto oggi a dare forfait.