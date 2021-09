Moto2 & Moto3 2021

TRIS AZZURRO! Nella prima gara di giornata del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini grandi protagonisti sono stati gli italiani con la tripletta azzurra che poteva anche essere un poker! Dennis Foggia vince ancora, dopo Aragon, e si porta a 42 punti da Acosta (settimo) nel mondiale! Sul podio con lui Niccolò Antonelli e Andrea Migno, sempre nelle posizioni di testa per tutta la gara. Poteva essere un poker se Romano Fenati non si fosse sdraiato quando, a dieci giri dalla fine, stava dominando la gara. Gara meno fortunata per gli italiani in Moto2 con il solo Bezzecchi competitivo, che dopo un avvio complicato si prende la quinta piazza finale. Sul podio salgono invece i due della KTM Ajo, alla sesta doppietta stagionale, e sono sei anche le vittorie per il rookie Raul Fernandez, che precede il compagno Remy Gardner (sempre in testa al mondiale con 34 lunghezze di margine) e l'altro iberico Aron Canet, terzo.

MOTO3 Alla partenza i 4 moschettieri italiani si rimescolano le posizioni ma mantengono i primi quattro posti con Fenati che prova a dare uno strattone al gruppo e viene seguito da Antonelli, Foggia e Migno. Cade subito Elia Bartolini, mentre attorno alla ottava posizione lottano tra loro Acosta e Garcia, i due in testa nel mondiale. Il ''tirone'' sembra riuscire all'esperto Fenati, che prende un minimo margine su Antonelli mentre al suo inseguimento si forma un gruppetto di sette con Antonelli, Migno, Foggia, Masià, Garcia, Binder e Artigas, mentre si stacca il leader iridato Acosta che resta nel secondo gruppetto inseguitore. Nel gruppetto inseguitore Antonelli stava guadagnando un minimo margine ma un errore prima della Rio lo ha fatto sprofondare in coda al gruppo, permettendo a Fenati di comandare con oltre due secondi di margine a metà gara. Tra ui primi inseguitori prova Foggia a fare il ritmo ma non riesce a staccarsi, mentre dietro di loro tra 8° e 11° posto si forma un gruppetto con Nepa, Acosta, Rossi e Sasaki. A 10 giri dal termine un errore rivoluziona le sorti della gara: cade Romano Fenati che si stende alla Misano-1 quando aveva tre secondi di margine e la vittoria in tasca. La vittoria se la giocano i sei dietro di lui con Foggia che diventa leader davanti a Migno e Garcia. Comincia la bagarre nel gruppo con Foggia che sembra poter prendere un minimo margine. Restano in sei davanti con Binder che si stacca e tre italiani in lotta per il podio. A 3 giri dal termine i primi tre sono Foggia, Migno e Antonelli, un po' distanziati tra loro, con Masià e Garcia a inseguire. Foggia riesce a mantenere un minimo di margine su Migno e va verso la sua seconda vittoria consecutiva, la quarta della stagione! Dietro Antonelli supera Migno e si va a prendere la piazza d'onore davanti a ''Mig'' per un podio tutto italiano! Acosta termina settimo e mantiene ancora un ampio margine in classifica. Nella top 15 chiudono anche Nepa (9°) e Rossi (11°).

MOTO2 Sam Lowes brucia Raul Fernandez al via e insieme i due provano a prendere subito un minimo margine sul resto del gruppo dopo la partenza, con Marco Bezzecchi bravissimo a portarsi in un attimo dalla ottava alla terza posizione, salvo poi cedere nuovamente la posizione ad Aron Canet. Il Bez dopo la bella partenza fatica e deve difendersi dal leader iridato Gardner e da Vierge alle sue spalle, perdendo entrambe le posizioni. Mentre Bezzecchi viene ripreso anche da Augusto Fernandez, davanti il compagno di quest'ultimo, Sam Lowes, allunga e si trascina dietro Canet e Raul Fernandez. Canet si affaccia in prima posizione a 18 giri dal termine, sfruttando un errore di Lowes di cui approfitta anche Fernandez, con Gardner dietro che si rifà sotto. Bezzecchi, intanto, trova il ritmo, si riprende la quinta posizione passando Vierge e prova a riportarsi sotto ai primi quattro, che però sono distanti quasi 2 secondi. Davanti i primi quattro si alternano con Raul Fernandez che a dieci giri dal termine prende la testa, proprio quando comincia a farsi minacciosa la pioggia. Il tempo regge e Gardner supera Lowes portandosi in terza piazza, con il britannico che si stacca un po'. Davanti Raul comincia un forcing su un passo sostenutissimo di poco sotto l'1.37 e prende un minimo margine su Canet e Gardner, con Lowes che non si stacca e resta in lotta per il podio. Nulla da fare per Bezzecchi che si giocherà la quinta posizione con Augusto Fernandez. A 2 giri dal termine Gardner passa Canet e limita i danni nel mondiale. La gara si chiude con la solita doppietta del team KTM Ajo (la sesta), Raul Fernandez vince la sua sesta gara ma in classifica resta a -34 dal compagno Remy Gardner, che tra l'altro nel finale di gara si riporta in scia al compagno, rischiando anche di cadere. Sul podio sale Aron Canet poi Sam Lowes, Marco Bezzecchi (terzo nel mondiale a -81) e Augusto Fernandez. Nei dieci chiudono altri due italiani, Fabio Di Giannantonio (9°) e Celestino Vietti (10°), mentre cade a pochi giri dal termine Lorenzo Dalla Porta. 15°, ultimo italiano a punti, Tony Arbolino.

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Raul FERNANDEZ Kalex 40'40.563 2 Remy GARDNER Kalex +0.402 3 Aron CANET Boscoscuro +0.569 4 Sam LOWES Kalex +1.578 5 Marco BEZZECCHI Kalex 4.920 6 Augusto FERNANDEZ Kalex +5.361 7 Ai OGURA Kalex +6.236 8 Xavi VIERGE Kalex +7.468 9 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex +7.562 10 Celestino VIETTI Kalex +13.230 11 Thomas LUTHI Kalex +15.596 12 Marcel SCHROTTER Kalex +16.172 13 Jorge NAVARRO Boscoscuro +20.234 14 Marcos RAMIREZ Kalex +22.819 15 Tony ARBOLINO Kalex +23.015 16 Stefano MANZI Kalex +26.152 17 Nicolò BULEGA Kalex +26.987 18 Hafizh SYAHRIN NTS +27.231 19 Jake DIXON Kalex +28.150 20 Hector GARZO Kalex +28.526 21 Cameron BEAUBIER Kalex +29.864 22 Albert ARENAS Boscoscuro +33.140 23 Joe ROBERTS Kalex +36.098 24 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta +43.861 25 Bo BENDSNEYDER Kalex +47.329 Somkiat CHANTRA Kalex 3 Giri Lorenzo DALLA PORTA Kalex 6 Giri Barry BALTUS NTS 13 Giri Yari MONTELLA Boscoscuro 13 Giri Simone CORSI MV Agusta 23 Giri

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Remy GARDNER Kalex AUS 271 2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 237 3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 190 4 Sam LOWES Kalex GBR 140 5 Aron CANET Boscoscuro SPA 119 6 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 118 7 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 108 8 Ai OGURA Kalex JPN 104 9 Marcel SCHROTTER Kalex GER 84 10 Xavi VIERGE Kalex SPA 75 11 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 74 12 Joe ROBERTS Kalex USA 59 13 Celestino VIETTI Kalex ITA 53 14 Tony ARBOLINO Kalex ITA 41 15 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 40 16 Somkiat CHANTRA Kalex THA 35 17 Cameron BEAUBIER Kalex USA 28 18 Albert ARENAS Boscoscuro SPA 23 19 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 22 20 Jake DIXON Kalex GBR 21 21 Thomas LUTHI Kalex SWI 21 22 Stefano MANZI Kalex ITA 20 23 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 13 24 Simone CORSI MV Agusta ITA 13 25 Hector GARZO Kalex SPA 12 26 Nicolò BULEGA Kalex ITA 12 27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 10 28 Hafizh SYAHRIN NTS MAL 8 29 Alonso LOPEZ Boscoscuro SPA 4 30 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta ITA 3 31 Barry BALTUS NTS BEL 2 32 Manuel GONZALEZ MV Agusta SPA 33 Yari MONTELLA Boscoscuro ITA 34 Tommaso MARCON MV Agusta ITA 35 Miquel PONS MV Agusta SPA 36 John MCPHEE Kalex GBR 37 Fraser ROGERS NTS GBR 38 Taiga HADA Kalex JPN 39 Xavi CARDELUS Kalex AND 40 Piotr BIESIEKIRSKI Kalex POL 41 Keminth KUBO Kalex THA

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Dennis FOGGIA Honda 39'17.002 2 Niccolò ANTONELLI KTM +0.565 3 Andrea MIGNO Honda +0.817 4 Sergio GARCIA GASGAS +2.140 5 Jaume MASIA KTM +3.098 6 Darryn BINDER Honda +7.633 7 Pedro ACOSTA KTM +9.991 8 Carlos TATAY KTM +10.184 9 Stefano NEPA KTM +10.341 10 Ayumu SASAKI KTM +10.344 11 Riccardo ROSSI KTM +10.360 12 Izan GUEVARA GASGAS +14.626 13 John MCPHEE Honda +14.898 14 Kaito TOBA KTM +15.019 15 Tatsuki SUZUKI Honda +15.072 16 Jeremy ALCOBA Honda +18.859 17 Ryusei YAMANAKA KTM +18.874 18 Matteo BERTELLE KTM +18.921 19 Lorenzo FELLON Honda +19.303 20 Adrian FERNANDEZ Husqvarna +21.363 21 Deniz ÖNCÜ KTM +26.962 22 Maximilian KOFLER KTM +30.466 23 Alberto SURRA Honda +46.656 24 Andi Farid IZDIHAR Honda +53.470 Filip SALAC KTM 6 Giri Xavier ARTIGAS Honda 9 Giri Romano FENATI Husqvarna 10 Giri Elia BARTOLINI KTM 22 Giri

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Pedro ACOSTA KTM SPA 210 2 Dennis FOGGIA Honda ITA 168 3 Sergio GARCIA GASGAS SPA 168 4 Romano FENATI Husqvarna ITA 134 5 Jaume MASIA KTM SPA 122 6 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 118 7 Darryn BINDER Honda RSA 114 8 Ayumu SASAKI KTM JPN 93 9 Andrea MIGNO Honda ITA 84 10 Izan GUEVARA GASGAS SPA 76 11 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 73 12 Kaito TOBA KTM JPN 64 13 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 62 14 Jeremy ALCOBA Honda SPA 60 15 Gabriel RODRIGO Honda ARG 60 16 John MCPHEE Honda GBR 56 17 Filip SALAC KTM CZE 46 18 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 42 19 Stefano NEPA KTM ITA 37 20 Xavier ARTIGAS Honda SPA 30 21 Riccardo ROSSI KTM ITA 29 22 Carlos TATAY KTM SPA 28 23 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27 24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 20 25 Yuki KUNII Honda JPN 15 26 Maximilian KOFLER KTM AUT 10 27 Elia BARTOLINI KTM ITA 7 28 Syarifuddin AZMAN Honda MAL 3 29 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 3 30 Daniel HOLGADO KTM SPA 1 31 Lorenzo FELLON Honda FRA 32 Joel KELSO KTM AUS 33 Takuma MATSUYAMA Honda JPN 34 Matteo BERTELLE KTM ITA 35 Alberto SURRA Honda ITA 36 David SALVADOR Honda SPA

