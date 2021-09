MotoGP 2021

Sole e caldo nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini ha consentito a tutti i piloti di migliorare i propri tempi e di giocarsi l'accesso alla Q2 ad armi pari. Il più veloce delle FP3 poc'anzi conclusesi al ''Marco Simoncelli'' di Misano Adriatico è stato ancora una volta Pecco Bagnaia, che senza strafare ha fermato i cronometri sul 1:31.936, precedendo di una manciata di centesimi i suoi più diretti rivali in classifica: il leader Fabio Quartararo (Yamaha), il suo compagno in Ducati, Jack Miller, e il terzo nel mondiale, Joan Mir (Suzuki). Molto, molto bene, Maverick Vinales, che si qualifica direttamente in Q2 con il quinto tempo, davanti ad Alex Rins (Suzuki), Johan Zarco (Ducati), Pol Espargarò (Honda) e Jorge Martin (Ducati). Ultimo dei qualificati alla Q2 è il tester Ducati Michele Pirro, undicesimo alla bandiera a scacchi per appena 5 millesimi, ma poi avanzato in virtù della cancellazione del sesto tempo di Aleix Espargarò con l'Aprilia.

MARQUEZ SOFFERENTE! Primo degli esclusi dalla Q2 è Taka Nakagami, che per 49 millesimi è 11° e precede due compagni di marca: il tester Stefan Bradl e soprattutto Marc Marquez, caduto nelle fasi finali di sessione e visto sofferente alla spalla dalle immagini della telecamerina on board. Il rientrante Franco Morbidelli è 14° a 3 decimi dalla soglia di qualificazione, davanti ad Alex Marquez (Honda) e Aleix Espargarò. Poi le KTM di Lecuona (anch'esso caduto) e Binder precedono la flotta azzurra, mestamente a fondo classifica, con Rossi, Bastianini, Dovizioso e Marini dal 19° al 22° posto, davanti alle due KTM di Oliveira e Petrucci (entrambi caduti nel corso della sessione, così come anche Rossi a metà FP3).

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/09/2021