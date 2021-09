MotoGP 2021

ATTESISSIMO MISANO! Dopo la vittoria di Pecco Bagnaia al Gran Premio di Aragona, arriva la tappa di casa per i motociclisti italiani, quella di Misano Adriatico con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. e con due new & old entries: Franco Morbidelli - che torna dopo oltre un mese di assenza per infortunio e lo fa con il team ufficiale Monster Energy, e Andrea Dovizioso, che prende il suo posto nel team Petronas Yamaha al fianco di Valentino Rossi, che qui è più che di casa. Occhio anche a Enea Bastianini, sesto nello scorso GP di Aragona, Luca Marini e Danilo Petrucci. Contro ai loro sogni di gloria giocheranno, in primis, il leader del mondiale Fabio Quartararo (Yamaha) e il campione del mondo Joan Mir (Suzuki), ma anche un ritrovato Marc Marquez (Honda), un sempre pericoloso Alex Rins (Suzuki) e una schiera di bravi piloti su moto italiane: Aleix Espargarò e Maverick Vinales (Yamaha), Jack Miller, Jorge Martin e Johan Zarco (Ducati). E poi ci sono anche le KTM di Miguel Oliveira e Brad Binder, e Michele Pirro, wild card con Ducati. insomma: mai tanta carne al fuoco in MotoGP! Qui sotto tutti i risultati del weekend, aggiornati live al termine di ogni sessione.

I risultati del Gran Premio di San Marino 2021

Domenica 19 settembre 2021, ore 14.00

Domenica 19 settembre

Sabato 18 settembre, ore 14.35

Sabato 18 settembre, ore 14.10

Risultati delle Prove Libere 4 del GP di San Marino 2021

Sabato 18 settembre, ore 13.30

Risultati delle Prove Libere 3 del GP di San Marino 2021

Sabato 18 settembre, ore 9.55

Risultati delle Prove Libere 2 del GP di San Marino 2021

Venerdì 17 settembre 2021, ore 14.10

Venerdì 17 settembre 2021, ore 9.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Maverick VIÑALES Aprilia 1'32.666 2 Joan MIR Suzuki 1'32.746 0.080 / 0.080 3 Francesco BAGNAIA Ducati 1'32.801 0.135 / 0.055 4 Jack MILLER Ducati 1'32.859 0.193 / 0.058 5 Alex RINS Suzuki 1'32.885 0.219 / 0.026 6 Pol ESPARGARO Honda 1'33.019 0.353 / 0.134 7 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'33.024 0.358 / 0.005 8 Stefan BRADL Honda 1'33.047 0.381 / 0.023 9 Marc MARQUEZ Honda 1'33.100 0.434 / 0.053 10 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'33.102 0.436 / 0.002 11 Johann ZARCO Ducati 1'33.143 0.477 / 0.041 12 Enea BASTIANINI Ducati 1'33.314 0.648 / 0.171 13 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'33.409 0.743 / 0.095 14 Jorge MARTIN Ducati 1'33.451 0.785 / 0.042 15 Michele PIRRO Ducati 1'33.482 0.816 / 0.031 16 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'33.570 0.904 / 0.088 17 Iker LECUONA KTM 1'33.710 1.044 / 0.140 18 Alex MARQUEZ Honda 1'33.766 1.100 / 0.056 19 Valentino ROSSI Yamaha 1'33.791 1.125 / 0.025 20 Danilo PETRUCCI KTM 1'33.950 1.284 / 0.159 21 Brad BINDER KTM 1'34.022 1.356 / 0.072 22 Miguel OLIVEIRA KTM 1'34.026 1.360 / 0.004 23 Luca MARINI Ducati 1'34.037 1.371 / 0.011 24 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 1'35.211 2.545 / 1.174

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/09/2021