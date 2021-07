ECCO IL POSTER Presentato a Misano Adriatico il poster ufficiale del Gran Premio GP Octo San Marino e Riviera di Rimini del Motomondiale che si terrà al ''Marco Simoncelli - Misano World Circuit'' nel weekend del 15-17 settembre prossimi. Nell'immagine spiccano le Ducati - stilizzate dallo studio Drudi Performance di Aldo Drudi - di Pecco Bagnaia e Jack Miller, con un velato riferimento al World Ducati Week slittato al 2022, che i fan della Ducati potranno però rimpiazzare con l'evento romagnolo. Si è parlato, infatti, anche di possibilità di aprire a un pubblico più vasto di quello della passata stagione, il secondo appuntamento italiano della MotoGP.

SI SPERA NEL PUBBLICO Lo scorso anno furono 10.000 gli spettatori ammessi al circuito nel rispetto delle norme regionali anti-Covid 19. Quest'anno la Regione Emilia Romagna punta al 25% della capienza totale dell'impianto, ossia 23.000 posti a sedere, con l'esclusione dei prati. Si attende per questo l'approvazione del governo, intanto Aldo Drudi ha parlato della sua creazione: ''Abbiamo voluto enfatizzare il tema del Made in Italy, e nel cuore della Motor Valley non potevamo che puntare sul potente rosso Ducati. Andava inserito in un sistema graficamente equilibrato, puntando poi sui colori tenui di mare, cielo e sabbia. Crediamo di aver ottenuto un risultato sorprendente e sofisticato, siamo molto soddisfatti''.