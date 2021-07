SI VA A TIFARE! La scorsa settimana, alla presentazione del poster ufficiale e dell'evento - il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2021, al Marco Simoncelli - Misano World Circuit - si era già parlato della possibilità concreta di aprire al pubblico per l'evento previsto nel weekend del 17-19 settembre prossimo. Il decreto pubblicato dal governo consentirebbe un'apertura fino al 50% dell'impianto, e così Misano Adriatico potrà accogliere circa 23.000 persone al giorno (il 25% della capacità complessiva), tutte sulle tribune, tenendo chiuse le aree prato, al fine di preservare il distanziamento. Il pubblico dovrà essere provvisto di Green Pass, per tutti gli addetti ai lavori verrà allestito un laboratorio dove fare tamponi rapidi.

SODDISFAZIONE ''Per le imprese questa è una gran bella notizia, ma anche per lo sport e per tutti noi'', ha commentato Luca Colaiacovo, Presidente di Santa Monica SpA che gestisce l'autodromo: ''Noi siamo pronti ad applicare le decisioni del Governo. Avevamo pensato a una format da 23.000 posti e pensato di chiedere un’eventuale deroga, ma non ci sarà bisogno e dunque siamo già pronti a eseguire quanto programmato nel dossier che avevamo presentato al Ministero e definito insieme alla Regione Emilia-Romagna e Federazione Motociclistica Italiana, ricevendo unanimi complimenti''.

Dove trovare i biglietti per la MotoGP per Misano?

Le prevendite dei biglietti per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2021, che si svolgerà a Misano tra il 17 e il 19 settembre, sono già disponibili sul sito di Ticketone - www.ticketone.it, e su sito ufficiale www.misanocircuit.com

La pagina del sito di Ticketone a cui collegarsi è questa: https://www.ticketone.it/artist/moto-gp-misano/

Quali tribune saranno aperte per la Moto3, Moto2 e MotoGP a Misano?

È possibile scegliere tra la Tribuna A, B, C, D, D - Top, Brutapela, Brutapela Gold, Misanino, Centrale Partenza, E, Brutapela 2 e Carro 2.

Quanto costano i biglietti per la MotoGP a Misano?