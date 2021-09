MotoGP 2021

Come tradizione, a ogni appuntamento italiano del motomondiale - che sia esso il Gran Premio d'Italia al Mugello o il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico, Valentino Rossi prepara con il suo fido grafico e amico, Aldo Drudi, un casco a tema. Stavolta non poteva mancare la dedica alla figlia, di cui la compagna del campione di Tavullia, Francesca Sofia Novello, è in dolce attesa. Il casco è tra i più semplici ed efficaci portati in pista dal campione, con un gigantesco fiocco rosa e una dedica sul retro tratta dalla canzone di Lucio Battisti ''Con il nastro rosa'':

Chissà, chissà chi sei

Chissà che sarai

[Chissà che sarà di noi]

Lo scopriremo solo vivendo.

ULTIMI CASCHI Valentino appenderà il casco al chiodo al termine della stagione, quando lascerà i panni di piloti e vestirà quelli di papà a tempo pieno, o quasi, visto che resterà legatissimo ai suoi programmi in pista con la VR46 e che correrà nell'Endurance per divertirsi un po' senza pressioni. Il campione di Tavullia avrà, in ogni caso, un'altra e ultime occasione per portare in pista un casco personalizzato destinato agli eventi italiani, visto che la gara di Misano bisserà con il nome di Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini nell'ottobre prossimo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/09/2021