LIETA NOVELLO! Periodo di annunci importanti per il Dottore. Dopo aver scelto, non più tardi di qualche giorno fa, di appendere il casco al chiodo e lasciare la MotoGP a fine stagione, Valentino Rossi ha comunicato sui social network, insieme alla compagna Francesca Sofia Novello, la dolce attesa della compagna. L'annuncio è stato dato in perfetto stile Valentino, con un post ironico accompagnato da tre foto nelle quali, vestito da dottore con tanto di camice bianco e stetoscopio, ausculta la pancia di Francesca Sofia.

FIOCCO ROSA E già si conosce il sesso dell'erede di Valentino, che sarà un femmina. Proprio questo dettaglio induce a pensare che - tra i motivi che hanno spinto Rossi a lasciare l'agonismo - ci possano anche essere stati la gravidanza della compagna e la paternità imminente. Nel messaggio social pubblicato in due lingue, italiano e inglese, si legge: ''Dopo un'attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina!''. Non resta che porgere alla coppia più nota del paddock i più cari auguri!