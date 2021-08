ATTESA VALE “The time is running out”, cantavano i Muse in una delle loro canzoni più celebri. Un concetto che finalmente si applica anche a Valentino Rossi: il tempo per comunicare la scelta in vista del futuro sta finalmente per scadere. E dovremo aspettare “solo” le 16.15 di oggi, giovedì 5 agosto, per conoscere la scelta del Dottore di Tavullia sulla prossima stagione. Il pesarese ha infatti convocato la stampa in un incontro speciale che si terrà nel paddock del Red Bull Ring, dove nel fine settimana il Motomondiale torna in pista per il Gp di Stiria 2021.

LE OPZIONI Inutile girarci intorno: le opzioni per il futuro del pilota più amato sono sostanzialmente due. O il ritiro ufficiale dalla MotoGP o la scelta di continuare ancora per almeno un’altra stagione, con la Ducati del team VR46 che debutterà in pista proprio nel 2022 e che lo vedrebbe nell’insolito ruolo di pilota-manager. A 42 anni suonati, la voglia di continuare a mettersi in gioco è ancora alta ma si scontra probabilmente con la realtà dei fatti, che lo vede in estrema difficoltà in questo campionato in sella alla Yamaha “ufficiosa” del team Petronas. Il tempo per la speculazione è comunque terminato: alle 16.15 conosceremo finalmente il futuro di Valentino Rossi.