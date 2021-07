ESTATE LUNGHISSIMA Il mondo delle due ruote, e non solo, è in attesa dell'annuncio di Valentino Rossi circa il suo futuro. Quest'estate, tra un video girato al ranch con Jovanotti e Morandi e una vacanza in Croazia con la fidanzata Francesca Sofia Novello, tra un po' di pista e un po' di relax, il pilota di Tavullia ha pensato a lungo a cosa fare da grande, dopo aver superato le 42 primavere. Restare un anno in più in Petronas? Correre per il suo team VR46 in Ducati? Appendere il casco al chiodo? Intanto il Dottore, tramite i canali ufficiali del Sepang Racing Team Petronas, ci ha tenuto a tracciare la rotta per la seconda parte di stagione.

LOTTARE La prima parte di stagione è stata a dir poco deludente per i suoi tifosi, per il team e, in primis, pre lui, e così Valentino ha spiegato: ''L'inizio di stagione non è stato fantastico, ho sofferto un po'. So che è difficile perché il livello della MotoGP è altissimo al momento, dovremo lottare duramente ma mi aspetto e voglio di più. Cercheremo di ottenere migliori risultati e lavorare sodo per la seconda metà dell'anno''. Il fatto è che Valentino Rossi sarebbe pronto a lasciare, ma non vuole farlo così, senza risultati e dal fondo della griglia com'è stato per la maggior parte il suo 2021.

CARICO A MOLLA A parlare per lui è stato Alessio Salucci, detto Uccio, sua spalla da sempre e responsabile della VR46 in pista e l'ha fatto con i colleghi di GPOne: ''Con Valentino siamo stati in ferie un paio di settimane, serviva a tutti. Quando è tornato era carico come una molla e ha ricominciato ad allenarsi sia in palestra che in sella. L'ho visto veramente veloce, sia sulla MiniGP che al Ranch. Qualunque sarà la sua scelta sul futuro c'è una stagione da onorare. Se dovesse chiudere la carriera non lo vuole fare così, come sta andando adesso. Sappiamo che non c'è il potenziale per vincere le gare, ma neanche si deve arrivare 15°. Abbiamo un grande supporto da parte di Yamaha e vogliamo fare bene nelle ultime 10 gare''.