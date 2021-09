MotoGP 2021

La MotoGP torna in Italia per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Misano Adriatico

GP DI SAN MARINO IN TV Si torna in Italia! Dopo la gara del Mugello tocca a Misano Adriatico per la prima di due tappe nell'autodromo dedicato a Marco Simoncelli, quella con la classica denominazione di Gran Premio di San Marino e della Riviera Adriatica! Ci si arriva a una settimana dal Gran Premio di Aragona che ha visto la prima affermazione in carriera di Francesco Bagnaia, fantastico nel restituire colpo su colpo a Marc Marquez le staccate negli ultimi tre giri e ad andare a vincere meritatamente. E il pilota della Ducati sarà tra i favoriti della tappa di Misano, dove però potrà tornare a fare bene il leader del mondiale Fabio Quaratararo, un po' opaco ad Aragona, così come Joan Mir con la Suzuki, il terzo contendente al titolo oltre all'italiano e al francese. Ma Misano vuol dire anche Valentino Rossi, cresciuto a pochi km dal ''Santamonica'' nella sua amata Tavullia e con il suo enorme carico di tifosi vestiti di giallo. Ma, come ogni weekend di questo fantastico campionato, saranno tante le note tricolori da tenere d'occhio, dai vari Bastianini, Marini Petrucci e il rientrante Franco Morbidelli, per la prima volta nel team ufficiale Yamaha, ai piloti dell'Aprilia Aleix Espargarò e Maverick Vinales, fino a quelli della Ducati Jack Miller, Johann Zarco e Jorge Martin! E poi i vari Rins, Binder, Oliveira... chi la spunterà alla fine?

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel tredicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento italiano sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in chiaro in diretta anche sul digitale terrestre su TV8.

Presentazione Poster GP Octo San Marino e Riviera di Rimini 2021

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 17 settembre

08.20 - Prove Libere 1 - MotoE

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

16.05 - Prove Libere 2 - MotoE

Sabato 18 settembre

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

11.45 - E-Pole - MotoE (SKY)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, TV8)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, TV8)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, TV8)

16.20 - Gara 1 - Moto E (SKY)

Domenica 19 settembre

10.00 - Warm Up Moto3, MotoGP, Moto2 (SKY)

11.00 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, TV8)

12.20 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, TV8)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, TV8)

15.30 - Gara MotoE (SKY)

I colori del Misano World Circuit - Marco Simoncelli

TUTTO SUL GP DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI 2021

Il tracciato di Misano Adriatico è stato costruito nel 1972, subendo diverse modifiche nel corso dei primi anni di attività. Dopo dieci gare ospitate tra il 1980 e il 1993 (3 GP di San Marino e uno d'Italia) la pista romagnola è diventata appuntamento fisso del Motomondiale dal 2007 come GP di San Marino e della Riviera di Rimini e lo scorso anno (così come farà anche quest'anno), a causa della pandemia ha raddoppiato la presenza in calendario con la denominazione di Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Il tracciato gira in senso orario per un totale di 16 curve, sei a sinistra e dieci a destra, una lunghezza di 4,2km. Sono diversi i rettifili, il più lungo dei quali misura 530 metri con una larghezza di 14. Il record del tracciato in gara appartiene ad Andrea Dovizioso, che lo ha realizzato nel 2018 in 1'32''678, un secondo e due decimi più lento della pole position del 2020 di Maverick Vinales, che scattò davanti a tutti con la Yamaha e il super tempo di 1'31''411. Il primo pilota a toccare i 300kmh a Misano in sella a una moto è stato ''Pecco'' Bagnaia, lo scorso anno secondo alle spalle di Franco Morbidelli sul traguardo, ma in grado con la sua Ducati di fermare i tachimetri sui 301,6 kmh.

Dopo aver parzialmente disturbato il motomondiale in Austria e Gran Bretagna, la pioggia potrebbe ricomparire anche nel weekend italiano, dove soprattuto al sabato è attesa tanta acqua. Le temperature saranno comunque discrete e comprese tra i 16 e i 27 gradi per tutto il weekend. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 17 settembre: temperature: max 27°, min 18°; temporali sparsi, precipitazioni 60%, umidità 65%, vento 13km/h.

Sabato 18 settembre: temperature: max 25°, min 17°; temporale, precipitazioni 80%, umidità 72%, vento 11km/h.

Domenica 19 settembre: temperature: max 24°, min 16°; precipitazioni sparse, precipitazioni 40%, umidità 67%, vento 18km/h.