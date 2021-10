MotoGP 2021

FINE DI UN ERA26 anni sono un'era geologica nel motorsport, l'era rossiana, che si appresta a concludersi tra tre, singole, gare. Il pilota che più di tutti nella storia del Motomondiale ha corso (429 gare all'attivo per lui sin qui) e smosso folle di tifosi, vincendo tantissimi (nove titoli e 115 gare) e conquistando una valanga di punti e di cuori dei tifosi, si appresta ad appendere il proverbiale casco al chiodo. Dal 2022 si apre una nuova vita per Valentino Rossi, da papà, da manager della sua VR46, ma anche, ancora, da pilota, con due ruote in più però, nell'endurance GT.

VEDI ANCHE

ETERNO PETER PAN Tutto questo significa lasciarsi alle spalle una vita intera passata in sella ad Aprilia, Honda, Ducati e - soprattutto - Yamaha, tingendo di giallo le tribune di ogni circuito del mondo, dormendo poco, prendendo ''millanta'' voli e divertendosi un sacco. Rossi, concedendo un'intervista alla televisione spagnola DAZN, ha ammesso di non essere pronto a lasciare tutto questo, a piegare e riporre nell'armadio il costume da eterno Peter Pan, dall'alto delle sue 43 primavere.

CAMBIO VITA ''Sono un po' paranoico per quanto riguarda Valencia penso di non essere pronto per il ritiro'' - ha affermato Valentino - ''In Austria, quando l'ho annunciato, non ne sono stato influenzato troppo. Ma a Valencia sarà più difficile perché da quel momento in poi la mia vita cambierà. Smetterò di essere un pilota di MotoGP, non sarà facile ma sarà comunque un bel momento. Sono 15 anni che leggo messaggi che mi invitano ad andare in pensione, ma non sono mai stato interessato a farlo''. Neanche ora, come candidamente ammesso.

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/10/2021