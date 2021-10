Il canale YouTube ha pochi iscritti, considerato a chi appartiene: forse la cosa si giustifica per i pochi contenuti caricati, ma quello che c'è merita di essere visto. Ciò che vedete qui sotto, per esempio, è un breve video dell'allenamento di Valentino Rossi con i ragazzi della VR46 Academy al ranch, sul tracciato di supermotard. E più in basso...

DALLO STERRATO ALLA PISTA Sempre in tema di clip veloci, ma ad alto tasso di spettacolarità, nel video qui sotto vediamo The Doctor in sella alla sua MotoGP sul circuito di Pomposa. Breve, ma intenso, il filmato non propone nulla di raccontato o autobiografico: con tutta probabilità si tratta di uno spot realizzato per GoPro, ma il contenuto è godibile e vale un clic. Ma tu, lo conoscevi questo canale? Manca solo una clip con Vale sul ''suo'' monopattino...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/10/2021