MotoGP 2021

GIOVANI TALENTI Era già un pilota della scuderia di Valentino, nel team Bardhal VR46 Academy iscritto alla Moto3 del CIV, il Campionato Italiano Velocità. Ora è a tutti gli effetti un membro dell'Academy. Parliamo di Alberto Surra, torinese classe 2004 di cui è stato annunciato l'effettivo ingresso nella scuola per giovani piloti gestita dal direttore sportivo Alessio Salucci, ossia da ''Uccio'', il braccio destro del Dottore. Proveniente dal programma ''Talenti Azzurri'' della FIM, Alberto ha esordito quest'anno nel mondiale con una wild card al Mugello su una KTM, dopodiché è tornato in sella ad Assen e poi, in pianta stabile nel team Snipers, da Silverstone in poi. Cinque GP in Moto3 che, nonostante l'assenza di punti, e uniti al buon lavoro che Surra sta portando avanti nel CIV, hanno convinto l'Academy a ingaggiarlo per aiutarlo a crescere.

FELICISSIMO ''In questi mesi Alberto ha dato prova di essere un ottimo pilota, conquistando buoni risultati e soprattutto dimostrando di essere in grado di migliorarsi gara dopo gara, e questo è un aspetto fondamentale'' - ha spiegato Alessio Salucci nel comunicato stampa - ''Siamo molto contenti di accoglierlo ufficialmente in Academy, certi che insieme potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Una menzione particolare va alla Federazione Italiana per l’ottimo lavoro che sta svolgendo a supporto dei giovani talenti italiani''. Non sta nella pelle Alessio Surra, che vede realizzarsi un sogno:''Sono davvero felicissimo di entrare a far parte, a tutti gli effetti, del progetto VR46 Riders Academy. In questi mesi ho avuto la possibilità di crescere tanto sia come pilota che come persona e questo lo devo principalmente alle importanti opportunità messe a disposizione dall’Academy. Per questo vorrei ringraziare tantissimo tutte le persone che fanno parte di questa bellissima famiglia ed in particolare Uccio (Alessio Salucci, ndr) e Barbara (Barbara Mazzoni, Responsabile Amministrativa VR46 Riders Academy , ndr) per il costante supporto e la fiducia dimostrata nei miei confronti''.

29/09/2021