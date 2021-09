Dopo quelli dedicati ai più piccoli, arriva anche per i più grandicelli il monopattino di Valentino Rossi. Si chiama Up!, e lo produce MT Distribution

Prosegue la collaborazione tra lo specialista MT Distribution e VR|46, la linea di abbigliamento e accessori di Valentino Rossi. Dopo gli hoverboard e i due monopattini elettrici per i più piccoli, è finalmente giunta l’ora anche per i più grandicelli di usare un monopattino con i colori e il numero del Dottore. Si chiama Up!, ed è già in commercio.

COM’È FATTO Livrea nera, colorazioni giallo fluo: impossibile non notarlo. Il numero 46 spicca sul piantone del manubrio e sulla ampia pedana. Tanti, e importanti, i dettagli catarifrangenti sul telaio in alluminio e sulle ruote. Gli pneumatici sono a camera d’aria da 8,5”, e abbinati a una doppia sospensione anteriore e posteriore, così da attenuare - per quanto possibile - le asperità e le irregolarità delle strade italiane. Freno elettronico anteriore, e a disco posteriore.

MOTORE E BATTERIA Il motore è un brushless da 350W, mentre la batteria - posizionata nel piantone ed estraibile - ha una capacità di 209 Wh, e garantisce un’autonomia fino a 22 km con una sola carica (tempo di ricarica da 3 a 5 ore). Tre, come per gli altri monopattini di MT Distribution (tra cui il Ducati City Cross-E e l’Aprilia eSR2), le modalità di guida disponibili:

Eco - velocità limitata a 6 km/h , per muoversi nelle aree pedonali

- velocità limitata a , per muoversi nelle aree pedonali Drive - velocità limitata a 20 km/h , per massimizzare l’autonomia

- velocità limitata a , per massimizzare l’autonomia Sport - velocità limitata a 25 km/h, per muoversi con maggior rapidità

Up!, il monopattino elettrico di VR|46 e MT Distribution

PESO E CHIUSURA Il monopattino pesa 16,5 kg, si richiude con un meccanismo a scatto nel parafango posteriore e monta luci sia davanti che dietro (quest’ultima lampeggia automaticamente quando si agisce sulla manopola del freno).

PREZZO, DOVE COMPRARLO Il monopattino Up! è già disponibile nei grandi negozi di elettronica di consumo, negli store online e sul sito vr46.com, al prezzo consigliato di 499 euro.

SCHEDA TECNICA DI VR|46 UP!

Telaio Alluminio Sospensione Anteriore e posteriore Angolo di salita 15 gradi Display LED a 3 colori Freni Elettronico anteriore, a disco posteriore Potenza motore 350W, 36V Ruote 8,5'' con camera d'aria Portata massima 120 kg Protezione (IP) IP54 Tempo di ricarica 3-5 ore Autonomia fino a 22 km Batteria LG 36V, 5.8Ah, 209Wh, estraibile Luci Anteriore e posteriore Peso 16.5 kg Prezzo 499 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/09/2021