ARRIVA ANCHE APRILIA Sul treno dei monopattini elettrici salgono sempre più aziende: Ducati (qui la nostra prova del suo City Cross-E), Lamborghini, Helbiz e Pininfarina, e l’elenco potrebbe andare avanti ancora a lungo. Anche Aprilia è della partita: dopo il modello eSR1 uscito lo scorso anno, la sua gamma di monopattini elettrici si arricchisce con il più sportivo eSR2.

DOPPIA FORCELLA Nato - come anche quelli delle altre aziende citate sopra - da un accordo di licenza tra Aprilia e gli specialisti di MT Distribution, eSR2 è un monopattino con specifiche e caratteristiche che gli conferiscono un’anima più sportiva della media. Pulito ed elegante il design, che si caratterizza per la grafica sportiva, ma soprattutto per la presenza degli steli cromati delle due sospensioni anteriori, che permettono di attutire i colpi e le vibrazioni delle irregolarità del manto stradale.

CUORE POTENTE L’Aprilia eSR2 è spinto da un motore brushless da 350 W, collegato a una generosa batteria da 288 Wh che dovrebbe garantire un’autonomia superiore ai 25 km. Come per il Ducati City Cross-E, le modalità di guida sono tre:

Eco - velocità limitata a 6 km/h , per muoversi nelle aree pedonali

- velocità limitata a , per muoversi nelle aree pedonali Drive - velocità limitata a 20 km/h , per massimizzare l’autonomia

- velocità limitata a , per massimizzare l’autonomia Sport - velocità limitata a 25 km/h, per muoversi con maggior rapidità

Gli pneumatici da 10” hanno la camera d’aria per migliorare il comfort in movimento. Oltre a quella anteriore, è presente anche una sospensione a molle al posteriore. Due freni a tamburo davanti, mentre dietro agisce il freno motore. Completa la dotazione di sicurezza: campanello sul manubrio, fari a LED davanti e dietro, grafiche catarifrangenti su tutto il telaio.

TUTTO TRAMITE APP Anche il monopattino di Aprilia può essere abbinato alla app dedicata (sviluppata da Italdesign, simile a quella usata da Ducati ma con la grafica adattata alla casa di Noale), da cui tenere sotto controllo funzioni e prestazioni del mezzo, il livello di carica della batteria, la distanza percorsa e l’ultima posizione memorizzata. La app è gratuita, e disponibile su Google Play e App Store.

PREZZO Già disponibile presso i negozi della grande distribuzione, nei retailer di elettronica di consumo e nei principali store online, Aprilia eSR2 è venduto al prezzo consigliato di 559 euro. Nel prezzo è inclusa l'assicurazione Tutela Famiglia di AXA Assistance.