Per l'ultimo miglio e non solo: i monopattini elettrici dilagano e Leasys, la società di noleggio del gruppo Stellantis controllata da FCA Bank, ne introduce il servizio di noleggio a lungo termine. Da oggi chi sottoscrive un contratto Leasys Miles, la formula pay per use, avrà incluso nel canone un monopattino elettrico Nilox, che grazie al servizio di Home delivery, potrà essere consegnato direttamente a casa del cliente.

