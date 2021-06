MUOVERSI INSIEME Il futuro della mobilità passa anche attraverso partnership che fino a qualche tempo fa sembravano impossibili, o quantomeno improbabili. In questo caso parliamo di smart mobility, naturalmente elettrica, e del nuovo progetto nato dalla collaborazione tra il leggendario studio Pininfarina, lo specialista MT Distribution (che si occupa anche dei monopattini Ducati, giusto per citare il primo marchio che ci viene in mente) ed Helbiz, società leader nel settore della micro-mobilità.

UNA NUOVA LINEA Da questa partnership nascerà non già un nuovo monopattino elettrico, che già questa sarebbe una bella notizia, ma una intera gamma di mezzi elettrici specifici per la micro-mobilità, progettati da Pininfarina e caratterizzati da un design coordinato e customizzabile. La loro produzione sarà affidata alle capaci mani di MT Distribution, mentre Helbiz si occuperà del loro collocamento sul mercato, inizialmente sulla loro piattaforma di sharing, e in un secondo momento con la vendita diretta al dettaglio.

COME SARÀ Tutto quello che sappiamo fino a questo momento è racchiuso nell’immagine teaser del monopattino, caratterizzato da linee nette e decise, e con alcuni elementi estetici di grande eleganza: la linea cromata che corre lungo la base, innanzitutto, ma anche la particolare illuminazione a LED posteriore. La gamma di prodotti verrà gradualmente svelata nel corso dell’anno: dopo il monopattino sarà la volta della e-bike e di uno scooter elettrico.