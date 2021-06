MADE IN ITALY Il mercato dei monopattini elettrici è discretamente affollato, e ritargliarsi uno spazio non è impresa facile. Ci prova, in maniera convincente, l’italiana Bad Bike, azienda specializzata in biciclette elettriche, presentando il suo primo monopattino, il MIG, che potete vedere in azione nel video qui sotto:

MASSICCIO Il look del MIG è particolarmente aggressivo, e si fa immediatamente notare per le linee spigolose e l’ampia pedana, inclinata e rivestita di materiale antiscivolo. Il telaio è in lega di magnesio per offrire un mezzo resistente ma al tempo stesso leggero (15 kg). Le modanature laterali sono disponibili nei colori bianco opaco, grigio magnesio opaco, rosso opaco o nero lucido. Oltre ai fari a LED (quello posteriore è collegato al freno a disco), il MIG monta caratteristiche luci sottoscocca che lo rendono visibile nelle ore notturne.

MOTORE GENEROSO Le performance sono all’altezza del look: il motore è un brushless da 500W capace di spingere forte anche su percorsi (relativamente) accidentati e in salita. La velocità massima è autolimitata a 25 km/h, e le batterie Samsung agli ioni di litio da 500 Wh assicurano un’autonomia fino a 40 km per ciclo, mentre la ricarica richiede circa 5 ore. Particolare non da poco, le batterie sono estraibili.

RUOTE LARGHE L’elemento distintivo del MIG sono le ruote tubeless Fat 10x4”, perfetto per muoversi in città in tutta sicurezza. Bad Bike ci tiene a sottolineare che il monopattino può muoversi con una certa disinvoltura anche su terreni accidentati. Un’ottima notizia, pensando allo stato dell’asfalto di molte delle strade italiane.

TUTTO DA APP L’acceleratore è la consueta manopola sul lato destro del manubrio, da controllare con il pollice. Al centro si trova uno schermo LCD da 3,5” che mostra velocità istantanea, capacità residua della batteria e modalità di guida. La app per smartphone permette di tenere d’occhio con maggior precisione i parametri del monopattino, e selezionare la modalità di guida desiderata. Il monopattino si richiude rapidamente sganciando la colonna centrale e chiudendola sul parafango posteriore. Opzionale, ma molto comoda, la cinghia di trasporto per portarsi appresso il monopattino.

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Anticipato da una campagna di crowdfunding conclusasi con successo, il MIG può già essere ordinato su indiegogo.com al prezzo scontato di 643 euro contro gli 857 euro del prezzo di vendita finale. Consegne a partire da fine estate. Maggiori informazioni sul sito della casa partenopea, all’indirizzo bad-bike.it/mig.

SCHEDA TECNICA BAD BIKE MIG