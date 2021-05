MONOPATTINI, È L’ORA DEL LUSSO Con il boom di quest’ultimo periodo, anche il settore dei monopattini elettrici si amplia e si arricchisce di modelli per tutti i gusti e tutte le tasche, dai più economici a quelli più raffinati e tecnologici, con prezzi che cambiano di conseguenza. Il nuovo prodotto di punta di Scotsman, azienda con sede nella Silicon Valley, promette di alzare parecchio l’asticella. Lo potete vedere in azione nel video qui sotto:

STAMPATO SU MISURA Questo monopattino elettrico è il primo al mondo realizzato su misura per il cliente, e stampato interamente in composito di fibra di carbonio. Utilizzando un processo particolare di stampa 3D, ogni singolo telaio viene adattato all'altezza, al peso, alla lunghezza degli arti e alla postura del suo proprietario. È anche un pezzo unico, senza giunzioni e collanti, così da garantire una resistenza elevata e uniforme.

TUTTO AL TOP Naturalmente, per un prodotto così esclusivo sono al top di gamma anche tutti gli altri componenti: i motori sono due, per offrire la massima stabilità, e possono avere una potenza massima complessiva di 2.000 watt; doppio è anche il sistema di frenata rigenerativa; doppie le batterie, dotate di sistema di rimozione rapida e possibilità di fungere da caricatore - tramite presa USB-C - per dispositivi elettronici. Il monopattino monta un display a cristalli liquidi ad alta risoluzione integrato nel manubrio, ed è sempre online grazie a una eSim integrata, così da permettere funzionalità come Trova Il Mio Monopattino e Sblocca. Da ultimo, monta anche una piccola videocamera full HD per registrare le proprie uscite.

QUANDO ARRIVA Il monopattino elettrico Scotsman è disponibile sulla pagina di crowdfunding di indiegogo.com. Preordini a partire da 1.399 dollari (rispetto ai 2.999 dollari previsti) per il modello “base”, e via a salire fino ai 1.999 dollari del top di gamma (invece di 4.499 dollari). Le prime spedizioni dovrebbero iniziare a dicembre.